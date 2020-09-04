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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

На что поставить в матче Голландия — Польша?

Разбираем встречу в элитной Лиге наций.

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Голландия — Польша: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Сложный матч для обеих команд. Сборная Голландии недавно осталась без тренера: Куман ушел спасать «Барселону». Из-за травм выбыли де Лигт и де Врей, слева мы не увидим привычного Блинда, но группа атаки на месте. В основе ждут и Депая, и Промеса, и героя финала Лиги Европы де Йонга. Но главная проблема — для многих игроков все еще идет межсезонье, и от пика формы они далеки.

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Непростая ситуация и в Польше. Левандовскому дали отдохнуть, Милик приехал с простудой, а один из важнейших игроков сборной Зелиньски в среду занимался не на поле, а в тренажерном зале. Вдобавок ко всему, опорник Гуральски сутки добирался до Варшавы из Казахстана. Даже если все эти футболисты в итоге выйдут в основе в Амстердаме, многого ждать от них не приходится.

При Кумане Голландия играла в веселый футбол, давала соперникам творить у своих ворот и опасно контратаковала. Прекрасная реализация моментов и игра вратаря Силессена довела «оранжевых» до финала Лиги наций и финальной части Евро-2020. Большой прогресс после пропуска двух больших турниров подряд в 2016-м и 2018-м. Сейчас же для Голландии важнее начать турнир с домашней победы. Подстрахуемся и возьмем так: «Голландия непроиграет и тотал меньше 3,5 за 1,62» в БК Betcity.

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Как это было видно по первому игровому дню Лиги наций, гола даются командам с трудом. Даже там, где их ждали много — в матче Германия — Испания, например, с трудом забили два. Вряд ли стоит ждать голов в этом матче от Польши без Левандовского. Милик и Пёнтек — это, конечно, неполноценная замена супербомбардиру «Баварии», голевые подвиги от Крыховяка тоже маловероятны. Так что второй вариант на эту игру — «обе забьют — нет за 1,83» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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