Спокойная победа фаворита: прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
Манчини ведет «Скуадру Адзурру» к успеху.
Манчини ведет «Скуадру Адзурру» к успеху.
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Босния и Герцеговина
Италия дважды встречалась с Боснией и Герцеговиной в квалификации Евро-2020. Дома прошлым летом итальянцы выиграли с большим трудом (2:1). Сегодня тоже «Адзурра» тоже должна побеждать, не затрачивая слишком много сил, ведь скоро играть в гостях с Голландией. Выбираем здесь «победу Италии при тотале голов меньше 4,5» с коэффициентом 1,75 в БК «Марафон».
Коэффициент повыше можно взять, поставив на сухую победу Италии — в БК 1Х Ставка на это дают 2,28. Босния сейчас не в лучшем состоянии, есть Джеко, уже забивавший Италии год назад, но и он явно не в форме. Кьеллини, Бонуччи и Доннарумма знают, как играть на ноль, так что тут можно рискнуть.
Андрей Санталов