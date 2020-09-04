Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Италия
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Нидерланды
Польша
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Норвегия
Австрия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Румыния
Северная Ирландия
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Шотландия
Израиль
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Чехия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Беларусь
Албания
01
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
04
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
31
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Казахстан
02
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
21
Футбол. Первый дивизион
5.09
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Спокойная победа фаворита: прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина

Манчини ведет «Скуадру Адзурру» к успеху.

Наверх
Источник: AP 2020

Италия — Босния и Герцеговина: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Сборная Италии переживает возрождение под руководством Манчини. В первой Лиге наций у экс-коуча «Зенита» получилось еще не всё (дальше прошла Португалия), зато в отборе на Евро «Скуадра Адзурра» выбила 10 из 10. Новая Италия много забивает (Армении накидали аж 9 мячей) и мало пропускает. К первому матчу за 10 месяцев готовы почти все игроки основы — не будет только Бернардески и Верратти. Все ждут голов от лучшего бомбардира серии А Иммобиле, но, похоже, он начнет игру на скамейке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Босния и Герцеговина из-за ковида потеряла Пьянича, зато звездный форвард Джеко сыграет против хорошо знакомых по серии А соперников. Боснийцы не отобрались на Евро напрямую, но как победители группы в Лиге наций попали в стыки, шансы еще есть. Этот матч станет дебютным для 71-летнего тренера Баевича. В 2013-м он объявил, что завершил тренерскую карьеру, но год назад его уговорили заняться сборной.

Италия дважды встречалась с Боснией и Герцеговиной в квалификации Евро-2020. Дома прошлым летом итальянцы выиграли с большим трудом (2:1). Сегодня тоже «Адзурра» тоже должна побеждать, не затрачивая слишком много сил, ведь скоро играть в гостях с Голландией. Выбираем здесь «победу Италии при тотале голов меньше 4,5» с коэффициентом 1,75 в БК «Марафон».

Во время загрузки произошла ошибка.

Коэффициент повыше можно взять, поставив на сухую победу Италии — в БК 1Х Ставка на это дают 2,28. Босния сейчас не в лучшем состоянии, есть Джеко, уже забивавший Италии год назад, но и он явно не в форме. Кьеллини, Бонуччи и Доннарумма знают, как играть на ноль, так что тут можно рискнуть.

Андрей Санталов

Лионель Месси объявил, что остается в «Барселоне»
Миранчук дал первое интервью после перехода в «Аталанту» (видео)
Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора ЧЕ-2021
Российский гонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Forbes назвал годовой доход Конора Макгрегора
Форвард «Реала» перешел в «Милан» на правах аренды
Голландия играет с Польшей в матче Лиги наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь