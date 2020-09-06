Россия в гостях у Венгрии, Голландия против Италии и рематч финала ЧМ-2018
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Венгрия — Россия
Прогноз: ничья за 3.33.
Неожиданно, но это будет матч двух лидеров группы. Россия показала себя прагматичной командой во встрече с Сербией, наказав соперника за ошибки. Справились без Головина и других игроков основы, правда, две игры подряд показывать так мощный прессинг будет сложно. Венгры смело и ярко сыграли в Турции, а у себя дома они очень редко проигрывают даже командам
Нидерланды — Италия
Прогноз: ничья за 3.29.
Италия неожиданно потеряла очки в домашнем матче с Боснией и Герцеговиной и уже оказалась не в самой приятной роли преследователя. Голландцы на классе разобрались с Польшей, но видно, что футболисты
Дания — Англия
Прогноз: Англия победит и тотал больше 2,5 за 2.57.
Второй подряд домашний матч для Дании и второй гостевой для Англии. Календарь так складывается, что англичанам надо набирать максимум очков в первых двух турах — потом будет заруба с топовой Бельгией. Сейчас играть приходится без Магуайра в защите и Рэшфорда в нападении, но тройка Стерлинг — Кейн — Санчо тоже смотрится устрашающе. Даже если Англия и пропустит, с такими форвардами она не должна терять очки.
Франция — Хорватия
Прогноз: Франция победит и тотал меньше 2,5 за 3.57.
Шанс для хорватов взять реванш за поражение в финале ЧМ-2018. Но без Модрича и Ракитича это выглядит утопией. В защите сборная Хорватии рассчитывает на Ловрена и Виду, а им
Швеция — Португалия
Прогноз: Швеция победит за 3.97.
У Португалии под вопросом участие главной звезды — у Криштиану проблема с пальцем ноги. Если Роналду не сыграет, это почти уравняет шансы команд, а скандинавы, кстати, вообще дома редко проигрывают. Более того, сейчас они могут сделать хорошую заявку на то, чтобы остаться в элите Лиги наций. По именам преимущество, конечно, у португальцев, но как видно даже по первым игровым дням Лиги наций, это мало что значит. Если и быть сенсации, то она случится в этом матче.
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Андрей Санталов