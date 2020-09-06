Россия в гостях у Венгрии, Голландия против Италии и рематч финала ЧМ-2018

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Венгрия — Россия



Прогноз: ничья за 3.33.



Неожиданно, но это будет матч двух лидеров группы. Россия показала себя прагматичной командой во встрече с Сербией, наказав соперника за ошибки. Справились без Головина и других игроков основы, правда, две игры подряд показывать так мощный прессинг будет сложно. Венгры смело и ярко сыграли в Турции, а у себя дома они очень редко проигрывают даже командам топ-уровня. Ничейному результату здесь никто не расстроится.



Нидерланды — Италия



Прогноз: ничья за 3.29.



Италия неожиданно потеряла очки в домашнем матче с Боснией и Герцеговиной и уже оказалась не в самой приятной роли преследователя. Голландцы на классе разобрались с Польшей, но видно, что футболисты топ-сборных только недавно вернулись из отпуска, опасных моментов у ворот их соперников возникало немного. В Амстердаме «Скуадра Адзурра» должна выйти в более оптимальном составе с Кьеллини и Иммобиле, но не факт, что этого хватит для это победы. Ничья здесь тоже не станет катастрофой, голландцы останутся в лидерах, а у итальянцев будет шанс все решить у себя дома.



Дания — Англия



Прогноз: Англия победит и тотал больше 2,5 за 2.57.



Второй подряд домашний матч для Дании и второй гостевой для Англии. Календарь так складывается, что англичанам надо набирать максимум очков в первых двух турах — потом будет заруба с топовой Бельгией. Сейчас играть приходится без Магуайра в защите и Рэшфорда в нападении, но тройка Стерлинг — Кейн — Санчо тоже смотрится устрашающе. Даже если Англия и пропустит, с такими форвардами она не должна терять очки.



Франция — Хорватия



Прогноз: Франция победит и тотал меньше 2,5 за 3.57.



Шанс для хорватов взять реванш за поражение в финале ЧМ-2018. Но без Модрича и Ракитича это выглядит утопией. В защите сборная Хорватии рассчитывает на Ловрена и Виду, а им все-таки по 31. Если Мбаппе покажет свою привычную скорость, то выход один на один ему обеспечен. У французов из потерь лишь Погба, зато есть и Канте, и Жиру, и Гризманн и даже Марсьяль наконец вызван в сборную. Такого состава должно хватить для победы, пусть и минимальной.



Швеция — Португалия



Прогноз: Швеция победит за 3.97.



У Португалии под вопросом участие главной звезды — у Криштиану проблема с пальцем ноги. Если Роналду не сыграет, это почти уравняет шансы команд, а скандинавы, кстати, вообще дома редко проигрывают. Более того, сейчас они могут сделать хорошую заявку на то, чтобы остаться в элите Лиги наций. По именам преимущество, конечно, у португальцев, но как видно даже по первым игровым дням Лиги наций, это мало что значит. Если и быть сенсации, то она случится в этом матче.