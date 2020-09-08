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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Дания воспользуется проблемами Англии в обороне: прогноз на матч Лиги наций

Это шанс для хозяев.

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Источник: AFP 2020

Дания — Англия: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Сборная Англии с победы начала новый сезон в Лиге наций, но без приключений в Исландии не обошлось. Уокер схватил вторую желтую при 0:0, Гомес привез пенальти в добавленное время — повезло, что исландцы промахнулись. В своей попытки с 11 метров перед этим Стерлинг был точен. Если с атакой у англичан все в порядке — трио Стерлинг — Кейн — Санчо позавидует любая сборная, — то линия защиты без Магуайра надежной не выглядит. Сегодня там могут выйти Коуди из «Вулверхэмптона» и молодой Мэйтленд-Найлз из «Арсенала», но деваться Саутгейту особо некуда.

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Футбол

Лига наций A 2020/2021
8.09.2020, 21:45

Дания-Англия-

Дания встречалась с еще одним соперником сборной России по Евро-2020 Бельгией и ожидаемо уступила. Класс Лукаку, Мертенса и их партнеров по сборной был, конечно, выше, так что двух мячей хватило для спокойной победы. У датчан тоже интересное нападение, есть Поульсен из «РБ Лейпциг», Дольберг из «Ниццы» и Брэйтуэйт из «Барселоны» и под ними хорошо всем известный Эриксен. Интересная дуэль ждет вратаря Шмейхеля, который прекрасно знает игроков АПЛ.

Вообще Дания забивает не очень много (если не брать в расчет матчи с Гибралтаром), но два сухих матча подряд, да еще и дома — для такой группы атаки это будет перебор. К тому же у Англии явные проблемы с защитниками, а Пикфорда тоже нельзя назвать очень надежным вратарем. В том же, что британцы забьют, тоже мало сомнений. Так что до матча ставка «обе забьют за 1,92» в БК Betcity выглядит очень заманчиво.

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Еще, как видно по первым турам Лиги наций, многие сборные не так активно играют в атаке. Голов забивается не так много, меньше подается угловых и т. д. На этой тенденции можно сыграть и здесь. Букмекеры дают достаточно высокий по нынешним временам тотал на удар по воротам, а ведь для обеих команд это будет вторая игра за 4 дня. В матче Дания — Бельгия было 19 ударов по воротам, англичане с исландцами остановились на 13. Сегодня выбираем «тотал ударов по воротам меньше 21,5 за 1,95» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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