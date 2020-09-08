Дания воспользуется проблемами Англии в обороне: прогноз на матч Лиги наций
Это шанс для хозяев.
Это шанс для хозяев.
Сборная Англии с победы начала новый сезон в Лиге наций, но без приключений в Исландии не обошлось. Уокер схватил вторую желтую при 0:0, Гомес привез пенальти в добавленное время — повезло, что исландцы промахнулись. В своей попытки с 11 метров перед этим Стерлинг был точен. Если с атакой у англичан все в порядке — трио Стерлинг — Кейн — Санчо позавидует любая сборная, — то линия защиты без Магуайра надежной не выглядит. Сегодня там могут выйти Коуди из «Вулверхэмптона» и молодой
Дания встречалась с еще одним соперником сборной России по Евро-2020 Бельгией и ожидаемо уступила. Класс Лукаку, Мертенса и их партнеров по сборной был, конечно, выше, так что двух мячей хватило для спокойной победы. У датчан тоже интересное нападение, есть Поульсен из «РБ Лейпциг», Дольберг из «Ниццы» и Брэйтуэйт из «Барселоны» и под ними хорошо всем известный Эриксен. Интересная дуэль ждет вратаря Шмейхеля, который прекрасно знает игроков АПЛ.
Вообще Дания забивает не очень много (если не брать в расчет матчи с Гибралтаром), но два сухих матча подряд, да еще и дома — для такой группы атаки это будет перебор. К тому же у Англии явные проблемы с защитниками, а Пикфорда тоже нельзя назвать очень надежным вратарем. В том же, что британцы забьют, тоже мало сомнений. Так что до матча ставка «обе забьют за 1,92» в БК Betcity выглядит очень заманчиво.
Еще, как видно по первым турам Лиги наций, многие сборные не так активно играют в атаке. Голов забивается не так много, меньше подается угловых
Андрей Санталов