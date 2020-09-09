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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев против Рублева на US Open: прогноз на матч двух лучших теннисистов России

На кону — выход в полуфинал.

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Источник: AFP 2020

Пятая ракетка мира Медведев добрался до ¼ финала US Open, не затрачивая особых усилий. В последнем матче с Тиафо россиянин немного понервничал в первом сете, но в итоге взял его 6:4, а дальше просто разгромил американца — 6:1, 6:0. Даниилу удавались и красивые обводящие удары, и укороченные, он знал, как поставить Тиафо в тупик. Медведев прибавляет с каждым матчем и по форме напоминает себя прошлогоднего, когда вышел в финал US Open.

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Рублев выход в четвертьфинал дался сложнее. Как и год назад, он встречался с Берреттини и снова проиграл ему первый сет. Но в психологии Андрей явно прибавил за это время. Взял подачу итальянца во втором сете и постепенно взял игру под свой контроль. В итоге — трудовая победа в 4 сетах и повторение лучшего результата на турнирах «Большого шлема». Вообще этот короткий теннисный год получился успешным для Рублева: в начале 2020-го он взял два турнира ATP подряд, впервые вошел в топ-15 теннисистов мира, а сейчас бьется за первый полуфинал в Нью-Йорке.

Медведев и Рублев — сейчас два лучших теннисиста России, Андрей еще не в топ-10, но вот-вот туда ворвется (он 14-й в рейтинге ATP). Они знакомы с детства, играют между собой больше 10 лет и, конечно, знают сильные и слабые стороны друг друга. Медведев — более разносторонний и при этом более осторожный теннисист, любит действовать на контратаках. Рублев же обычно играет агрессивно и сам заставляет соперников ошибаться. Андрей здорово прогрессирует, но с Даниилом шансов у него все-таки будет немного. Выбираем здесь фаворита: Медведев победит с форой -4,5 за 1,75 в БК Winline.

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Интересно, что и Медведев, и Рублев еще не играли затяжные матчи на этом US Open. У Даниила 4 сухие победы, Андрей отдал только один сет Берреттини, но и там до 40 геймов они не дотянули. Здесь же вполне может случиться обмен сетами и тай-брейк, упорная игра, вряд ли Медведев дойдет до полуфинала совсем без сопротивления. Поэтому здесь еще можно присмотреться к тоталу геймов больше 38,5 за 1,88.

Андрей Санталов

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