Медведев в шаге от финала US Open: прогноз на матч с Тимом
Даниил — главный фаворит турнира.
Даниил — главный фаворит турнира.
В четвертьфинале US Open сенсации не случилось: Медведев прошел Рублева и даже не отдал соотечественнику ни сета. Андрей оказался менее устойчив в характере, начал швырять ракетку на землю. В большей части матча была равная борьба, Даниилу тяжело было взять подачу Рублева, но в решающие моменты (особенно на тай-брейках) он был точнее. Есть опасения за физическую форму Медведева, в третьем сете он вызывал физиотерапевта
Австриец Тим тоже очень хорош на этом турнире. 27-летний теннисист считается специалистом по грунту, но и на харде выступает очень прилично, так, в этом году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии. В
Этот поединок можно назвать досрочным финалом, шансы именно этих теннисистов букмекеры оценивают выше всех на US Open. Ни Медведев, ни Тим еще не выигрывали турнир «Большого шлема», и здесь шансов больше у Даниила. Он хорош на своей подаче, цепко играет в защите и при первой возможности контратакует. Психологически российский теннисист устойчив, не паникует, даже когда сет висит на волоске. Выбираем здесь победу Медведева с коэффициентом 1,79 в БК Winline.
Оба теннисиста еще не играли полноценно долгих матчей в
Андрей Санталов