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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев в шаге от финала US Open: прогноз на матч с Тимом

Даниил — главный фаворит турнира.

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Источник: AFP 2020

В четвертьфинале US Open сенсации не случилось: Медведев прошел Рублева и даже не отдал соотечественнику ни сета. Андрей оказался менее устойчив в характере, начал швырять ракетку на землю. В большей части матча была равная борьба, Даниилу тяжело было взять подачу Рублева, но в решающие моменты (особенно на тай-брейках) он был точнее. Есть опасения за физическую форму Медведева, в третьем сете он вызывал физиотерапевта из-за проблем с плечом, потом начало сводить судорогой ноги. Сам он, правда, уверяет, что волноваться из-за этого не стоит.

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Австриец Тим тоже очень хорош на этом турнире. 27-летний теннисист считается специалистом по грунту, но и на харде выступает очень прилично, так, в этом году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии. В Нью-Йорке у Доминика сетка была несложная, и он дошел до полуфинала US Open (кстати, впервые в карьере), проиграв лишь один сет. Тим дважды брал верх над Медведевым в последние годы, но в 2019-м россиянин обыграл его на харде в Монреале.

Этот поединок можно назвать досрочным финалом, шансы именно этих теннисистов букмекеры оценивают выше всех на US Open. Ни Медведев, ни Тим еще не выигрывали турнир «Большого шлема», и здесь шансов больше у Даниила. Он хорош на своей подаче, цепко играет в защите и при первой возможности контратакует. Психологически российский теннисист устойчив, не паникует, даже когда сет висит на волоске. Выбираем здесь победу Медведева с коэффициентом 1,79 в БК Winline.

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Оба теннисиста еще не играли полноценно долгих матчей в Нью-Йорке, и весь турнир так продолжаться по закону вероятности не может. Скорее всего, мы увидим здесь и тай-брейк, и обмен сетами, так что еще один вариант на этот полуфинал — тотал 41,5 больше за 1,92. Если не случится форс-мажора, борьба будет упорной, а в таком случае эта ставка должна заходить.

Андрей Санталов

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