Дерби ЦСКА — «Спартак», дуэль Моуринью и Анчелотти и коронавирус в «ПСЖ»
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«Тоттенхэм» — «Эвертон»
Прогноз: ничья за 3.56
Моуринью пришел в «Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона и финишировал с ним шестым. Впервые за 5 лет «шпоры» остались без Лиги чемпионов, вернуться в элиту — сейчас задача номер один. Лондонцы пока обошлись без громких покупок, взяв опорника Хейбьерга и правого защитника Доэрти. Для Анчелотти это тоже будет первый полноценный сезон с «Эвертоном», клуб всерьез нацелился на топ-6 в АПЛ. «Ириски» классно усилились, взяв Хамеса, Аллана из «Наполи» и Дукуре из «Уотфорда», но новичкам еще нужно время, чтобы освоиться.
ЦСКА — «Спартак»
Прогноз: «Спартак» победит за 3.09.
Волей календаря дерби всея Руси пройдет сразу после матчей сборных. У ЦСКА Влашич вернулся после двух поражений с Хорватией, Дивеев травмировался в молодежке, защитник Фукс тоже выбыл. Зато в составе снова Чалов, есть новичок Эджуке да и Гайч уже должен был адаптироваться. «Спартак» — лидер РПЛ после 6 туров, у Тедеско наконец получилось поставить игру первым номером без ущерба для результата. Группа атаки хороша, в защите тоже порядок: с игры
«ПСЖ» — «Марсель»
Прогноз: «Марсель» не проиграет за 2.19.
Футбольную Францию накрыл коронавирус: перед стартом чемпионата ковид нашли у нескольких игроков «Марселя», а теперь вирус поразил Неймара, Мбаппе, Ди Марию, Икарди и других футболистов «ПСЖ». Классика Лиги 1 теперь будет не такой звездной, как обычно, и это на руку марсельцам. Они не побеждали «Пари Сен-Жермен» 9 лет, наконец подвернулся случай прервать эту черную серию. Если раньше
«Зенит» — «Арсенал» Тула
Прогноз: «Зенит» победит с разницей 2 за 4.24.
Дзюба перезарядил батарейки в сборной, здорово себя проявили и Оздоев с Караваевым — зенитовцы возвращаются в клуб в хорошем настроении. Теперь чемпион России намерен вернуть себе первое место в таблице, и это может случиться уже в ближайшем туре. Соперник для этого вполне подходящий: «Арсенал» выиграл только 1 матч из 6 в августе, потерял
«Ростов» — «Локомотив»
Прогноз: ничья за 3.11.
«Ростов» достойно прошел стартовый отрезок РПЛ, 10 очков в 6 турах при не самом оптимальном составе, снова стоит отметить тренерскую работу Карпина. Единственное — пока тяжело даются голы, ростовчане забили 4, из них два на счету японца Хасимото. А вот «Локомотив» посыпался в августе: в 4 последних матчах две ничьи и два поражения.
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Андрей Санталов