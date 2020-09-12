Дерби ЦСКА — «Спартак», дуэль Моуринью и Анчелотти и коронавирус в «ПСЖ»

Источник: РИА "Новости"

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«Тоттенхэм» — «Эвертон»

Англия 2020/2021 Тур 1, 13.09.2020, 18:30 Тоттенхэм Хотспур - Эвертон -

Прогноз: ничья за 3.56



Моуринью пришел в «Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона и финишировал с ним шестым. Впервые за 5 лет «шпоры» остались без Лиги чемпионов, вернуться в элиту — сейчас задача номер один. Лондонцы пока обошлись без громких покупок, взяв опорника Хейбьерга и правого защитника Доэрти. Для Анчелотти это тоже будет первый полноценный сезон с «Эвертоном», клуб всерьез нацелился на топ-6 в АПЛ. «Ириски» классно усилились, взяв Хамеса, Аллана из «Наполи» и Дукуре из «Уотфорда», но новичкам еще нужно время, чтобы освоиться.



ЦСКА — «Спартак»

Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 19:00 ЦСКА - Спартак -

Прогноз: «Спартак» победит за 3.09.



Волей календаря дерби всея Руси пройдет сразу после матчей сборных. У ЦСКА Влашич вернулся после двух поражений с Хорватией, Дивеев травмировался в молодежке, защитник Фукс тоже выбыл. Зато в составе снова Чалов, есть новичок Эджуке да и Гайч уже должен был адаптироваться. «Спартак» — лидер РПЛ после 6 туров, у Тедеско наконец получилось поставить игру первым номером без ущерба для результата. Группа атаки хороша, в защите тоже порядок: с игры красно-белые не пропускают. Этот перерыв больше на пользу «Спартаку», можно передохнуть после насыщенного календаря в августе, шансы победить в дерби у него выше.



«ПСЖ» — «Марсель»

Франция 2020/2021 Тур 3, 13.09.2020, 22:00 ПСЖ - Марсель -

Прогноз: «Марсель» не проиграет за 2.19.



Футбольную Францию накрыл коронавирус: перед стартом чемпионата ковид нашли у нескольких игроков «Марселя», а теперь вирус поразил Неймара, Мбаппе, Ди Марию, Икарди и других футболистов «ПСЖ». Классика Лиги 1 теперь будет не такой звездной, как обычно, и это на руку марсельцам. Они не побеждали «Пари Сен-Жермен» 9 лет, наконец подвернулся случай прервать эту черную серию. Если раньше Виллаш-Боаш называл парижан командой из другой лиги, теперь такой отговорки у него не будет.



«Зенит» — «Арсенал» Тула

Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 14.09.2020, 18:30 Зенит - Арсенал Т -

Прогноз: «Зенит» победит с разницей 2 за 4.24.



Дзюба перезарядил батарейки в сборной, здорово себя проявили и Оздоев с Караваевым — зенитовцы возвращаются в клуб в хорошем настроении. Теперь чемпион России намерен вернуть себе первое место в таблице, и это может случиться уже в ближайшем туре. Соперник для этого вполне подходящий: «Арсенал» выиграл только 1 матч из 6 в августе, потерял из-за травмы бомбардира Луценко, а дриблер Лесовой перешел в «Динамо». «Зенит» тут может победить с любой разницей, фора в два мяча выглядит подходящей.



«Ростов» — «Локомотив»

Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 14.09.2020, 20:30 Ростов - Локомотив -

Прогноз: ничья за 3.11.



«Ростов» достойно прошел стартовый отрезок РПЛ, 10 очков в 6 турах при не самом оптимальном составе, снова стоит отметить тренерскую работу Карпина. Единственное — пока тяжело даются голы, ростовчане забили 4, из них два на счету японца Хасимото. А вот «Локомотив» посыпался в августе: в 4 последних матчах две ничьи и два поражения. Миранчук-старший уехал, Баринов с травмой, Гильерме не выручает, а Смолов не забивает. Впереди «Локо» ждут матчи с «Тамбовом» и «Химками», там он обязан набирать очки, здесь же и ничья будет неплохим результатом.

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