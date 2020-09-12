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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Верим в Тима и Азаренко: прогнозы на женский и мужской финалы US Open

Разбираем решающие матчи в Нью-Йорке.

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Источник: AFP 2020

Грустный итог полуфинала для российских болельщиков: за весь турнир Медведев не проиграл ни сета, а тут уступил в трех подряд. У Даниила не получилось навязать Тиму такую же борьбу, как это было год назад в пятисетовом финале с Надалем. Медведев подавал на второй и третий сет, но в ключевые моменты австриец был хладнокровнее и точнее. Вообще Тим меньше ошибался (33 невынужденные ошибки против 44 у россиянина) и заслуженно вышел в финал. Для него это первый финал US Open в карьере.

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Для Зверева это и вовсе первый финал турнира «Большого шлема», и выход в него получился драматичным. Александр считался фаворитом, но летел Каррено-Бусте 0:2 по сетам, и, казалось, лишил себя каких-либо шансов на успех. Но с третьего сета наконец начали проходить атакующие удары, а ошибок стало в разы меньше. Как результат — 6:3, 6:4, 6:3, и испанец едет домой. Отдельно стоит отметить превосходство Зверева на подаче — 24 эйса против 4. Соперники по финалу — известные друзья, но в личных встречах преимущество на стороне австрийца — 7:2. Тим выиграл у Зверева в полуфинале Australian Open в этом году, и здесь на его победу с форой -5,5 БК Winline дает коэффициент 2,1.

У женщин исход финала выглядит более непредсказуемым. Два года назад Осака в 20 лет удивила всех победой на US Open, и вот она снова может стать чемпионкой. Наоми, правда, не в лучшей форме (перед турниром были проблемы с ногой), она отдавала соперницам по сету в 3 поединках из 6, но японка допускала меньше ошибок, и за счет этого проходила дальше. Осаке комфортно на нью-йоркских кортах, в августе и сентябре она здесь выиграла 10 матчей подряд.

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Логично, что в финал также вышла Азаренко — вместе с Осакой они сейчас две лучшие теннисистки в туре. У Виктории серия из 11 побед подряд, и самую важную она одержала в полуфинале над Сереной. Белорусская теннисистка впервые одолела Уильямс на турнире «Большого шлема» и впервые вышла в финал ТБШ с 2013 года. А ведь еще недавно она думала о завершении карьеры. Азаренко очень хорошо действует на приеме (взяла 31 подачу у соперниц на этом турнире), особенно на второй подаче. В личных встречах небольшое преимущество у Осаки 2:1, но в единственном матче на харде сильнее была Виктория. Все ведет к тому, что финал будет упорным, и логично здесь взять тотал больше 21,5 за 1,84.

Андрей Санталов

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