Верим в Тима и Азаренко: прогнозы на женский и мужской финалы US Open
Разбираем решающие матчи в
Разбираем решающие матчи в
Грустный итог полуфинала для российских болельщиков: за весь турнир Медведев не проиграл ни сета, а тут уступил в трех подряд. У Даниила не получилось навязать Тиму такую же борьбу, как это было год назад в пятисетовом финале с Надалем. Медведев подавал на второй и третий сет, но в ключевые моменты австриец был хладнокровнее и точнее. Вообще Тим меньше ошибался (33 невынужденные ошибки против 44 у россиянина) и заслуженно вышел в финал. Для него это первый финал US Open в карьере.
Для Зверева это и вовсе первый финал турнира «Большого шлема», и выход в него получился драматичным. Александр считался фаворитом, но летел
У женщин исход финала выглядит более непредсказуемым. Два года назад Осака в 20 лет удивила всех победой на US Open, и вот она снова может стать чемпионкой. Наоми, правда, не в лучшей форме (перед турниром были проблемы с ногой), она отдавала соперницам по сету в 3 поединках из 6, но японка допускала меньше ошибок, и за счет этого проходила дальше. Осаке комфортно на
Логично, что в финал также вышла Азаренко — вместе с Осакой они сейчас две лучшие теннисистки в туре. У Виктории серия из 11 побед подряд, и самую важную она одержала в полуфинале над Сереной. Белорусская теннисистка впервые одолела Уильямс на турнире «Большого шлема» и впервые вышла в финал ТБШ с 2013 года. А ведь еще недавно она думала о завершении карьеры. Азаренко очень хорошо действует на приеме (взяла 31 подачу у соперниц на этом турнире), особенно на второй подаче. В личных встречах небольшое преимущество у Осаки 2:1, но в единственном матче на харде сильнее была Виктория. Все ведет к тому, что финал будет упорным, и логично здесь взять тотал больше 21,5 за 1,84.
Андрей Санталов