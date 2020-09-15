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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы в Киеве, соперник «Краснодара», чемпион Белоруссии в Израиле: прогнозы на квалификацию ЛЧ

Тут уже есть на что посмотреть.

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Источник: AFP 2020

«Динамо» Киев — АЗ

Киевское «Динамо» радикально решило вопрос с тренером этим летом: в команду пригласили Луческу, 12 лет проработавшего в «Шахтере». Фанаты киевлян вовсю протестуют, но Мирча держится. У такого выбора владельца клуба есть объяснение: у «Динамо» с 2016-го всё не получается выиграть чемпионат Украины и пробиться в Лигу чемпионов. Год назад в 3-м раунде квалификации их остановил «Брюгге». Одна важная победа у Луческу уже есть: в матче за Суперкубок Украины был обыгран «Шахтер».

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АЗ уже сыграл один матч в квалификации ЛЧ. Дома голландцы одолели чешскую «Викторию», причем спаслись благодаря пенальти на 95-й минуте. АЗ попросил перенести матч первого тура чемпионата Голландии, чтобы получше подготовиться к игре в Киеве. Тренер у «Алкмара» молодой, но известен стремлением к атакующему футболу. В прошлом сезоне команда забивала два мяча за матч и мало пропускала. Здесь голландцам вряд ли удастся остаться «сухими», ставка на «обе забьют за 1,73» в БК Winline смотрится очень хорошо.

ПАОК — «Бенфика»

Матч, за которым особенно внимательно будут следить в Краснодаре. Российский клуб сразу попал в в раунд плей-офф, и теперь ждет, кто из этой пары приедет к нему в гости. «Бенфика» этим летом упустила чемпионский титул в Португалии и начала обновляться. Купили игроков аж на 80 млн евро (+ Вертонген пришел как свободный агент), тренером позвали легенду клуба Жезуша.

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ПАОК еще ни разу не выходил в групповой этап Лиги чемпионов. Два года назад клуб Саввиди выбил в квалификации «Спартак», но затем споткнулся как раз о «Бенфику». В августе 2019-го вице-чемпиону Греции не повезло встретиться в отборе с «Аяксом», и вот новая попытка. Главная потеря — уход известного опорника Вернблума (швед вернулся на родину). ПАОК уже успел сыграть в этой квалификации с «Бешикташем» (3:1) и «Ларисой» (1:0) в чемпионате Греции, но большого преимущества грекам (да еще и при пустых трибунах) это не даст. Победа «Бенфики» за 1,86.

«Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Брест

Брестское «Динамо» в прошлом году сенсационно выиграло белорусский чемпионат и впервые оказалось в квалификации ЛЧ. Начинать пришлось с 1-го раунда, «Астана» и «Сараево» пройдены, на очереди «Маккаби». Вообще этот сезон у динамовцев не особо задался, в лиге команда идет на 9-м месте, и речи о защите титула уже не идет. Возможно, на результатах сказался уход Нехайчика в БАТЭ, в прошлом сезоне он был одним из двух лучших бомбардиров «Динамо» с 12 голами.

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Чемпион Израиля — более опытный еврокубковый боец, он дважды играл в групповом этапе ЛЧ и трижды выходил в группу в Лиге Европы. В этом отборе «Маккаби» уже разобрался с двумя командами с постсоветского пространства, последовательно обыграв «Ригу» Кононова и литовскую «Судуву». Израильтяне считаются фаворитами, но белорусский клуб может здесь навязать борьбу. В этой игре заманчиво смотрится вариант с тоталом больше 2,5 голов — в БК Winline на него дают коэффициент 1,93.

Андрей Санталов

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