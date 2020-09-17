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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо», «Тоттенхэм» и «Милан» выйдут в следующий раунд: прогнозы на квалификацию ЛЕ

В этих матчах — без сенсаций.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва

Российский клуб начинает квалификацию Лиги Европы со 2-го раунда. Год назад на этой стадии оступился тульский «Арсенал», проигравший «Нефтчи». Но динамовцам такой результат не грозит. Тбилисский «Локомотив» не входит даже в тройку сильнейших клубов Грузии, в этом сезоне он идет на 5-м месте. Этот клуб никогда не выигрывал чемпионат страны, а в еврокубках последний раз играл 15 лет назад. «Локомотив» — достаточно молодая команда, голы в которой в основном забивает 30-летний Сихарулидзе.

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По меркам чемпионата России у «Динамо» малоэффективная атака, бело-голубые забивают меньше гола за игру, этот тренд сохранился и в этом сезоне, но с таким соперником Комличенко, Филипп, Игбун и Нжи должны забивать. «Динамо» должно побеждать аутсайдера, а вот дальше путь в группу ЛЕ будет сложнее: в 3-м раунде, возможно, придется сыграть с испанской «Гранадой». Сегодня же ставим на победу «Динамо» с форой -1 за 1,71" в БК 1Х Ставка.

«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм»

Непривычно видеть «Тоттенхэм» на такой ранней стадии квалификации (да еще и в Лиге Европы), но на большее «шпоры» в прошлом сезоне не наиграли. Сезон в Англии команда Моуринью начала с поражения от «Эвертона», и Жозе признал, что не все его игроки в хорошей форме. Придется теперь набирать ее через игры, и матч в Болгарии как раз один из таких, где это можно сделать.

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Пловдивский «Локомотив» отобрался в ЛЕ через Кубок Болгарии, и в 1-м раунде квалификации справился с черногоркой «Искрой» (1:0). Обычно болгарский клуб быстро вылетал из еврокубков, здесь его ждет такая же судьба, несмотря на то, что теперь всё решается в одном матче. «Шпорам» нужны позитивные эмоции после плохого старта в АПЛ, так что здесь они не должны ограничиться одним-двумя мячами: берем здесь «победу “Тоттенхэма” и тотал больше 2,5». В БК «Париматч» на это дают коэффициент 1,75.

«Шэмрок Роверс» — «Милан»

Еще один топ-клуб, который вынужден пробиваться с самых низов. Год назад «Милан» не мог играть в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плея, но вообще за последние 5 лет дела у итальянского гранда в Европе не ахти. Лучший результат — 1/8 финала Лиги Европы-2017/18, где миланцы влетели 1:5 «Арсеналу» по сумме двух матчей. Сейчас через отбор в ЛЕ можно спокойно вкатиться в сезон, который стартует в Италии в эти выходные.

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«Шэмрок Роверс» — типичный аутсайдер еврокубков, который обычно вылетает после 1−2 раундов. Лишь раз, 9 лет назад, ирландцам удалось попасть в групповой этап ЛЕ. Тогда они попались под руку «Рубину», «Тоттенхэму» и ПАОК. Сегодня на сенсацию хозяева рассчитывать не могут, итальянцы выйдут в боевом составе, вести игроков за собой будет сам Ибрагимович. «Милан» победит с форой -2 за 1,95" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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