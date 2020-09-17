«Динамо», «Тоттенхэм» и «Милан» выйдут в следующий раунд: прогнозы на квалификацию ЛЕ
В этих матчах — без сенсаций.
В этих матчах — без сенсаций.
«Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва
Российский клуб начинает квалификацию Лиги Европы со 2-го раунда. Год назад на этой стадии оступился тульский «Арсенал», проигравший «Нефтчи». Но динамовцам такой результат не грозит. Тбилисский «Локомотив» не входит даже в тройку сильнейших клубов Грузии, в этом сезоне он идет на 5-м месте. Этот клуб никогда не выигрывал чемпионат страны, а в еврокубках последний раз играл 15 лет назад. «Локомотив» — достаточно молодая команда, голы в которой в основном забивает 30-летний Сихарулидзе.
По меркам чемпионата России у «Динамо» малоэффективная атака,
«Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм»
Непривычно видеть «Тоттенхэм» на такой ранней стадии квалификации (да еще и в Лиге Европы), но на большее «шпоры» в прошлом сезоне не наиграли. Сезон в Англии команда Моуринью начала с поражения от «Эвертона», и Жозе признал, что не все его игроки в хорошей форме. Придется теперь набирать ее через игры, и матч в Болгарии как раз один из таких, где это можно сделать.
Пловдивский «Локомотив» отобрался в ЛЕ через Кубок Болгарии, и в 1-м раунде квалификации справился с черногоркой «Искрой» (1:0). Обычно болгарский клуб быстро вылетал из еврокубков, здесь его ждет такая же судьба, несмотря на то, что теперь всё решается в одном матче. «Шпорам» нужны позитивные эмоции после плохого старта в АПЛ, так что здесь они не должны ограничиться
«Шэмрок Роверс» — «Милан»
Еще один
«Шэмрок Роверс» — типичный аутсайдер еврокубков, который обычно вылетает после 1−2 раундов. Лишь раз, 9 лет назад, ирландцам удалось попасть в групповой этап ЛЕ. Тогда они попались под руку «Рубину», «Тоттенхэму» и ПАОК. Сегодня на сенсацию хозяева рассчитывать не могут, итальянцы выйдут в боевом составе, вести игроков за собой будет сам Ибрагимович. «Милан» победит с форой -2 за 1,95" в БК Betcity.
Андрей Санталов