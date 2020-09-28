Новая дуэль Клоппа и Артеты: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Ливерпуль» критиковали этим летом за отсутствие трансферов, и боссы клуба прислушались к голосу разума. Чемпионы Англии взяли Тиаго и Жоту, серьезно усилив состав. В прошлом сезоне мерсисайдцы быстро оторвались от конкурентов и задолго до конца чемпионата гарантировали себе первое место. Возможно, в этот раз нас ждет похожая история, учитывая, что главный конкурент из Манчестера выглядит совсем неубедительно. В матче с «Челси» команда Клоппа уже напоминала себя прошлогоднюю, а в Кубке лиги хорошо себя проявила и скамейка запасных, разгромив «Линкольн Сити» 7:2.

«Арсенал» здорово преобразился под руководством Артеты. От помощника Гвардиолы ожидали, что он будет ставить атакующий футбол в стиле Пепа, на деле же «канониры» играют в прагматичный футбол. Он не претендуют на владение мячом, на большое количество ударов по воротам. Главное — спровоцировать соперника на ошибку или убежать в быструю атаку и забить. Так «Арсенал» уже дважды обыграл «Ливерпуль» этим летом, в таком же стиле справился и с «Ман Сити». За голы обычно отвечает связка Обамеянг — Ляказетт.



«Ливерпуль» спокойно пережил поражение от «Арсенала» в Суперкубке Англии, но к этой игре должен подойти серьезнее. Тем более на «Энфилде» команда Клоппа уже очень давно не знает, что такое поражения, а «канониры» тут не выигрывали с 2012 года — Артета еще помнит эти матчи как игрок. Без болельщиков на трибунах это, конечно, не то, но все-таки домашнее поле есть домашнее поле. Выбираем здесь «победу “Ливерпуля” за 1,64» в БК «Олимп».