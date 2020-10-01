«Тоттенхэм» и «Милан» в шаге от группового этапа: прогноз на матчи Лиги Европы
Решающие игры в квалификации ЛЕ.
Решающие игры в квалификации ЛЕ.
«Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа
Моуринью всех перехитрил, когда жаловался на календарь и уверял, что не сможет выставить хороший состав на матч Кубка лиги во вторник с «Челси». По факту же там не было молодежи, как это обычно бывает в таком турнире. Вышел даже Кейн во втором тайме, в результате «Тоттенхэм» внезапно пробился в следующий раунд Кубка. Сегодня тоже вряд ли выйдет вся основа, ведь в воскресенье «шпорам» играть против «Ман Юнайтед». При этом «Тоттенхэм» всерьез настроен выйти в групповой этап, иначе зачем было перед этим летать в Болгарию и Македонию и терять силы там?
На месте «Маккаби» многие ждали «Ростов», но команда Карпина оказалась слабее
«Риу Аве» — «Милан»
«Милан» близок к тому, чтобы справиться с ближайшей задачей на сезон — выйти в группу в ЛЕ. Итальянская команда уже прошла «Шемрок» и «Будё-Глимт», осталось разобраться с середняком португальского чемпионата. Миланцы, правда, на время лишились Златана
«Риу Аве» сменил летом тренера, команду возглавил 43-летний Силва, работавший ранее в основном с юниорами. В чемпионате Португалии клуб стартовал с двух ничьих. В прошлом сезоне он занял 5-е место в лиге, повторив лучшее достижение в своей истории. При этом «Риу Аве» удивил в 3-м раунде квалификации ЛЕ, переиграв на выезде «Бешикташ» в серии пенальти. Если с фаворитом тут всё ясно, то ставка на обе забьют выглядит очень заманчиво. «Милан» пропустил недавно два мяча от норвежцев, тут хозяева тоже вполне могут закатить один. В БК Betcity на «обе забьют» коэффициент 1,98.
Андрей Санталов