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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» и «Милан» в шаге от группового этапа: прогноз на матчи Лиги Европы

Решающие игры в квалификации ЛЕ.

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Источник: AFP 2020

«Тоттенхэм» — «Маккаби»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа

Моуринью всех перехитрил, когда жаловался на календарь и уверял, что не сможет выставить хороший состав на матч Кубка лиги во вторник с «Челси». По факту же там не было молодежи, как это обычно бывает в таком турнире. Вышел даже Кейн во втором тайме, в результате «Тоттенхэм» внезапно пробился в следующий раунд Кубка. Сегодня тоже вряд ли выйдет вся основа, ведь в воскресенье «шпорам» играть против «Ман Юнайтед». При этом «Тоттенхэм» всерьез настроен выйти в групповой этап, иначе зачем было перед этим летать в Болгарию и Македонию и терять силы там?

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На месте «Маккаби» многие ждали «Ростов», но команда Карпина оказалась слабее вице-чемпиона Израиля и по делу вылетела из квалификации ЛЕ. Клуб из Хайфы до этого 7 лет не попадал в групповой этап Лиги Европы — шанс команды в усталости «шпор» и возможной недооценке соперника. Израильтяне спокойно готовились к этой игре после «Ростова», тогда как «Тоттенхэм» провел за это время на два матча больше. Англичане вряд ли в этой встрече будут играть на разгром, все-таки надо сэкономить силы на «МЮ», так что предлагаем взять здесь «Маккаби» с форой +2 за 1,95" в БК 1Х Ставка.

«Риу Аве» — «Милан»

«Милан» близок к тому, чтобы справиться с ближайшей задачей на сезон — выйти в группу в ЛЕ. Итальянская команда уже прошла «Шемрок» и «Будё-Глимт», осталось разобраться с середняком португальского чемпионата. Миланцы, правда, на время лишились Златана из-за ковида и еще нескольких игроков из-за травм, но все равно подходят к этому матчу в хорошей форме. Команда Пиоли не проигрывает уже 17 матчей — такое происходит впервые с 1996 года. Сегодня хороший шанс продлить эту серию.

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«Риу Аве» сменил летом тренера, команду возглавил 43-летний Силва, работавший ранее в основном с юниорами. В чемпионате Португалии клуб стартовал с двух ничьих. В прошлом сезоне он занял 5-е место в лиге, повторив лучшее достижение в своей истории. При этом «Риу Аве» удивил в 3-м раунде квалификации ЛЕ, переиграв на выезде «Бешикташ» в серии пенальти. Если с фаворитом тут всё ясно, то ставка на обе забьют выглядит очень заманчиво. «Милан» пропустил недавно два мяча от норвежцев, тут хозяева тоже вполне могут закатить один. В БК Betcity на «обе забьют» коэффициент 1,98.

Андрей Санталов

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