Дерби двух столиц, Моуринью против Сульшера и «Севилья» в гостях у Месси

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«Спартак» — «Зенит»



Прогноз: ничья за 3.36.



Два лидера РПЛ наконец выяснят в личной встрече, кто из них сильнее в новом сезоне. «Спартак» научился добывать результаты при не самой убедительной игре. Как результат — всего одно поражение в 9 турах и полноценное участие в чемпионской гонке. Пропустит матч Кокорин, но это небольшая потеря для красно-белых, основная пара впереди у них Ларссон — Понсе. У «Зенита» потерь может быть больше, под вопросом выход на поле Ловрена, Малкома и Азмуна. Команду Семака лихорадит на выезде этой осенью: 3 последних матча без побед, так что в такой ситуации ничья — не самый плохой результат.



«Лацио» — «Интер»



Прогноз: «Интер» победит и тотал больше 3,5 за 4.31.



«Лацио» только что получил 4 мяча от «Аталанты», и тут же попал на «Интер», который забил 9 голов в двух первых турах. «Нерадзурри» собрали столько классных игроков, что даже при ротации состава это не влияет на качество игры. Сам Конте доволен таким футболом, хотя от 5 пропущенных мячей, он, конечно, не в восторге. От такой группы атаки, как у «Лацио», всегда стоит ждать голов, так что матч явно будет зрелищный, по исходу сомнений тоже мало: «Интер» сейчас просто сильнее. Возможно, даже сильнее «Ювентуса».



«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»



Прогноз: ничья за 3.64.



«Манчестер Юнайтед» пока слабо напоминает себя образца этого лета. Новичку ван де Беку пока не находится места в основе, а традиционная группа атаки с Рэшфордом, Марсьялем, Погба и Бруну хороша, когда мяч у них, но слишком легко дает сопернику переходить середину поля. А защита у «Ман Юнайтед», как известно, далека от совершенства. В прошлом туре «Брайтон» нанес 18 ударов по воротам де Хеа, это говорит само за себя. У «Тоттенхэма» дела в чемпионате тоже не особо ладятся, но команда пока была занята Лигой Европы и Кубком лиги. «Шпоры» уже сыграли два матча на этой неделе, ничья перед перерывом на матчи сборных явно их устроит.



«Ювентус» — «Наполи»



Прогноз: «Ювентус» победит и тотал больше 2,5 за 2.83.



Матч, в котором «Ювентус» поначалу не выглядел фаворитом. Пирло так экспериментировал в матче с «Ромой», что «Юве» еле унес ноги. Хорошо, что работают старые добрые навесы на Роналду. В этой встрече молодой тренер хочет вернуться к схеме из первого тура с Криштиану и Кулусевски впереди, это явно интереснее варианта с незабивным Моратой. А вот «Наполи» хорошо вкатился в сезон, неаполитанцы много забивают, не пропускают, но на свою беду сыграли в прошлом туре с «Дженоа», а там, как стало известно на этой неделе, аж 14 случаев коронавируса. Теперь Гаттузо только в субботу-воскресенье узнает, каким составом он располагает. Тут уже явное преимущество у «Юве».



«Барселона» — «Севилья»



Прогноз: «Барселона» победит с разницей 1 за 3.73.



«Барселона» приятно удивляет два матча подряд. И если домашний разгром «Вильярреала», в принципе, еще можно было себе представить, то вот 3:0 в гостях с «Сельтой» под проливным дождем да в меньшинстве… Это впечатляет. Месси, похоже, уже на старте сезона в суперформе, а молодой Фати клепает голы в каждом матче. У «Севильи» тоже две победы, но с «Леванте» андалусийцы мучились до 90-й минуты. В таких матчах команде Лопетеги особенно не хватает Банеги, все-таки Ракитич — неполноценная замена аргентинцу. Ставить против «Севильи» — это, конечно, риск, но «Барселона» сейчас хороша, так что выбираем ее победу на «Камп Ноу».