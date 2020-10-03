С третьего раза «Спартак» остановит «Зенит»: прогноз на главный матч выходных

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

В июле «Зенит» и «Спартак» сошлись в полуфинале Кубка России и выдали огненный матч c пенальти, незасчитанными голами, перепалкой Дзюбы с Соболевым. В новом сезоне, если не считать игру с «Сочи», судьи лояльнее относятся к красно-белым, будет хорошо, если сегодня дерби двух столиц обойдется без судейских скандалов. После трех побед подряд «Спартак» в хорошем настроении подходит к этой встрече. Теперь команда Тедеско стала больше владеть мячом, любит высоко прессинговать (хотя на весь матч сил так бегать не хватает) и ловко пользуется ошибками соперников у чужой штрафной.