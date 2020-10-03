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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

С третьего раза «Спартак» остановит «Зенит»: прогноз на главный матч выходных

Битва двух лидеров РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

В июле «Зенит» и «Спартак» сошлись в полуфинале Кубка России и выдали огненный матч c пенальти, незасчитанными голами, перепалкой Дзюбы с Соболевым. В новом сезоне, если не считать игру с «Сочи», судьи лояльнее относятся к красно-белым, будет хорошо, если сегодня дерби двух столиц обойдется без судейских скандалов. После трех побед подряд «Спартак» в хорошем настроении подходит к этой встрече. Теперь команда Тедеско стала больше владеть мячом, любит высоко прессинговать (хотя на весь матч сил так бегать не хватает) и ловко пользуется ошибками соперников у чужой штрафной.

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У «Зенита» до сих под вопросом выход на поле Ловрена, Малкома и Азмуна, хотя в Москву они все-таки полетели вместе с командой. В сентябре у питерцев не было серьезных соперников — с «Уфой» и «Арсеналом» они дома легко справились, а с «Уралом» расслабились и потеряли два очка. Зато теперь их ждет настоящая проверка перед Лигой чемпионов. Дзюбу много критиковали в этом сезоне за игру в РПЛ, но он идет по графику очко за матч: 8 игр, 6 голов и 2 передачи.

Тедеско уже дважды встречался с «Зенитом» и дважды проиграл. В третье подряд поражение «Спартака» не верится, немецкий тренер должен что-то придумать на этот матч. Да и соперник все-таки выйдет не в оптимальном составе. Питерцев устроит ничейный результат, они могут сыграть вторым номером, а в позиционной атаке у красно-белых пока мало что получается. Логично здесь взять такую ставку: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5,5 за 1,83" в БК Betcity.

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Второй вариант — более рискованный, но тоже интересный. Все знают, что матчи против «Спартака» принципиальны для Дзюбы, Артем с удовольствием забивает своей бывшей команде. Если не будет Азмуна и Малкома шансы капитана «Зенита» забить повышаются еще больше плюс он еще и штатный пенальтист. В БК «Марафон» на гол Дзюбы дают коэффициент 2,1, тут можно рискнуть небольшой суммой.

Андрей Санталов

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