С третьего раза «Спартак» остановит «Зенит»: прогноз на главный матч выходных
Битва двух лидеров РПЛ.
Битва двух лидеров РПЛ.
В июле «Зенит» и «Спартак» сошлись в полуфинале Кубка России и выдали огненный матч c пенальти, незасчитанными голами, перепалкой Дзюбы с Соболевым. В новом сезоне, если не считать игру с «Сочи», судьи лояльнее относятся к
У «Зенита» до сих под вопросом выход на поле Ловрена, Малкома и Азмуна, хотя в Москву они
Тедеско уже дважды встречался с «Зенитом» и дважды проиграл. В третье подряд поражение «Спартака» не верится, немецкий тренер должен
Второй вариант — более рискованный, но тоже интересный. Все знают, что матчи против «Спартака» принципиальны для Дзюбы, Артем с удовольствием забивает своей бывшей команде. Если не будет Азмуна и Малкома шансы капитана «Зенита» забить повышаются еще больше плюс он еще и штатный пенальтист. В БК «Марафон» на гол Дзюбы дают коэффициент 2,1, тут можно рискнуть небольшой суммой.
Андрей Санталов