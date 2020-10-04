Ставим на фаворита: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз на матч английской премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Ливерпуль» здорово вошел в новый сезон, взял три матча из трех, полностью переиграв и «Челси», и «Арсенал». Из Кубка лиги мерсисайдцы вылетели, но ясно было, что Клоппу этот турнир не особо и нужен. Главное сейчас — не допустить распространение коронавируса по команде, пока на изоляции Тиаго и Мане. Вместо сенегальца выйдет Жота, новичок «Ливерпуля» произвел хорошее впечатление и уже успел отличиться в дебютном матче против «Арсенала».

«Астон Вилла» сейчас выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, но тут еще надо сказать спасибо календарю. На старте чемпионата бирмингемцы обыграли «Шеффилд Юнайтед», который пока никому не может забить, и «Фулхэм», который пропускает гола пачками. «Вилла» сохранила свою главную звезду Грилиша и неплохо так закупилась в сентябре на 80 млн фунтов. Вдобавок клуб арендовал полузащитника Баркли из «Челси» — в общем, к борьбе за выживание «Астон Вилла» подготовилась.



«Ливерпуль» — очевидный фаворит в этой встрече, и не видно, за счет чего «Астон Вилла» может тут сотворить сенсацию. Команде Клоппа нужно еще увеличить отрыв от «Ман Сити», а «Эвертон» и «Лестер» сами выпадут из чемпионской гонки. В БК «Олимп» на победу «Ливерпуля» с форой -1 можно поставить за 1,73. Личные встречи тоже за такой вариант: мерсисайдцы выиграли 4 последних матча у «Астон Виллы» в АПЛ.