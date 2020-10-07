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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Разминка для чемпионов мира: прогноз на матч Франция — Украина

Вмешался коронавирус.

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Сборная Украины оказалась в тяжелой ситуации из-за вспышки коронавируса в команде. Первые три вратаря вынуждены пропустить товарищеский матч с Францией, в старте выйдет Бущан из киевского «Динамо», а заменить его в случае необходимости придется 45-летнему Шовковскому. Легенда украинского футбола уже почти четыре года как не играет, но тут, возможно, придется, тряхнуть стариной. Большие проблемы и с полевыми: нет Зинченко, многих игроков основы из «Шахтера» — на поле во Франции выйдет молодежь. Тем более, через несколько дней матчи в Лиге наций против Германии и Испании.

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Во Франции ситуация с ковидом лучше: вирус найдет только у защитника «Лиона» Дюбуа. Возможно, Дешам сегодня даст поиграть тем, кто редко выходит за национальную команду, но даже в этом случае французы на порядок сильнее украинцев. Уже известно, что это будет особый матч для Жиру — нападающий сыграет в 100-й раз за сборную и может сегодня догнать Платини в списке лучших бомбардиров Франции.

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Мотивы обеих сборных тут понятны: Шевченко проверит молодых игроков, поражению с любым счетом он не расстроится, матч все равно товарищеский. Французы же могут поправить свою статистику и проявить себя (особенно это касается резервистов). В общем, в победе хозяев тут сомнений нет, вопрос только, с какой разницей она будет. Считаем, что сегодня можно взять победу Франции даже с такой форой как минус 2: дело вполне может закончиться разгромом. В БК «Олимп» на это дают коэффициент 1,93.

Можно сыграть и на том, что этот матч будет результативным — на тотал больше 3 голов в БК 1Х Ставка коэффициент 1,87. Французы могут забить столько и сами — особенно если в ворота встанет Шовковский. Плюс, зная о ситуации в сборной Украины, хозяева могут сыграть расслабленно в защите, и украинцы отметятся голом престижа на «Стад де Франс». Вполне себе вариант.

Андрей Санталов

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