Разминка для чемпионов мира: прогноз на матч Франция — Украина
Вмешался коронавирус.
Вмешался коронавирус.
Сборная Украины оказалась в тяжелой ситуации
Во Франции ситуация с ковидом лучше: вирус найдет только у защитника «Лиона» Дюбуа. Возможно, Дешам сегодня даст поиграть тем, кто редко выходит за национальную команду, но даже в этом случае французы на порядок сильнее украинцев. Уже известно, что это будет особый матч для Жиру — нападающий сыграет в 100-й раз за сборную и может сегодня догнать Платини в списке лучших бомбардиров Франции.
Мотивы обеих сборных тут понятны: Шевченко проверит молодых игроков, поражению с любым счетом он не расстроится, матч все равно товарищеский. Французы же могут поправить свою статистику и проявить себя (особенно это касается резервистов). В общем, в победе хозяев тут сомнений нет, вопрос только, с какой разницей она будет. Считаем, что сегодня можно взять победу Франции даже с такой форой как минус 2: дело вполне может закончиться разгромом. В БК «Олимп» на это дают коэффициент 1,93.
Можно сыграть и на том, что этот матч будет результативным — на тотал больше 3 голов в БК 1Х Ставка коэффициент 1,87. Французы могут забить столько и сами — особенно если в ворота встанет Шовковский. Плюс, зная о ситуации в сборной Украины, хозяева могут сыграть расслабленно в защите, и украинцы отметятся голом престижа на «Стад де Франс». Вполне себе вариант.
Андрей Санталов