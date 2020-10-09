Россия отыграется на Турции, Испания и Италия победят на классе, а Франция выдаст еще один яркий матч
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Испания — Швейцария
Прогноз: Испания победит с разницей 2 за 3.97.
Швейцария уже сотворила
Англия — Бельгия
Прогноз: ничья за 3.34.
Бельгийцы дважды огорчили молодую сборную Англии на ЧМ-2018 и сейчас тоже выглядят небольшими фаворитами в этой паре. Саутгейт проверил ближайший резерв в товарняке с Уэльсом и может быть им доволен: забили дебютанты
Польша — Италия
Прогноз: Италия победит и тотал больше 2,5 за 3.10.
Обе команды в прекрасном настроении после товарищеских матчей. Итальянцы проэкзаменовали Молдавию (6:0), а поляки разобрались с Финляндией (5:1). В отсутствие Левандовского лидером сборной Польши стал Гросицки, оформивший
Россия — Турция
Прогноз: Россия победит и тотал больше 2,5 за 3.91.
Сборной России в
Франция — Португалия
Прогноз: Франция победит и тотал больше 2,5 за 3.56.
То, с какой заряженностью французы вышли на матч со вторым составом Украины (7:1), конечно, впечатляет. Поучаствовать в разгроме пригласили даже Мбаппе, а Жиру провел очередной классный матч за сборную и уже вышел на второе место в списке бомбардиров, обогнав Платини. Португалия прилично выглядела с Испанией, дважды попала там в перекладину, но против чемпионов мира устоять будет сложно. При этом оборона французов с Вараном и Лангле не выглядит непроходимой, так что португальцы тут могут отгрузить 1−2 мяча, но этого вряд ли хватит даже для ничьей.
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Андрей Санталов