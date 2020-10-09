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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия отыграется на Турции, Испания и Италия победят на классе, а Франция выдаст еще один яркий матч

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Источник: РИА "Новости"

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Испания — Швейцария

Прогноз: Испания победит с разницей 2 за 3.97.

Швейцария уже сотворила мини-сенсацию, отняв два очка у Германии (1:1), но продолжить в том же духе ей будет сложно. Испания на ходу, провела хороший товарищеский матч с Португалией (0:0), а теперь выйдет с новой звездой сборной Фати и капитаном Рамосом. Две встречи подряд команда Энрике не останется без голов, швейцарцы же приедут без Эмболо, а Шакири, хоть и получил допуск на матч (тест на ковид в итоге отрицательный), но находится не в лучшей форме — за весь сентябрь он сыграл только раз. Разгрома тут, скорее всего не будет, но уверенная победа испанцев выглядит логично.

Англия — Бельгия

Прогноз: ничья за 3.34.

Бельгийцы дважды огорчили молодую сборную Англии на ЧМ-2018 и сейчас тоже выглядят небольшими фаворитами в этой паре. Саутгейт проверил ближайший резерв в товарняке с Уэльсом и может быть им доволен: забили дебютанты Кэлверт-Льюин, Коуди, а Ингз вообще отправил мяч в в ворота ударом через себя. Бельгийцы тоже посмотрели второй состав с Кот-д'Ивуаром, тут поводов быть довольными собой меньше — лишь ничья 1:1. Но с Лукаку, де Брюйне и Мертенсом команда будет выглядеть совсем по-другому. Бельгия лидирует в группе, ничья в этом матче вполне ее устроит.

Польша — Италия

Прогноз: Италия победит и тотал больше 2,5 за 3.10.

Обе команды в прекрасном настроении после товарищеских матчей. Итальянцы проэкзаменовали Молдавию (6:0), а поляки разобрались с Финляндией (5:1). В отсутствие Левандовского лидером сборной Польши стал Гросицки, оформивший хет-трик. В Лиге наций Италия пока выступает противоречиво: дома потеряли два очка с Боснией и Герцеговиной, зато в гостях обыграли Голландию. С супербомбардиром из «Баварии» поляки вполне способны забить в этой встрече, но Италия все же классом выше и должны здесь побеждать.

Россия — Турция

Прогноз: Россия победит и тотал больше 2,5 за 3.91.

Сборной России в какой-то степени не повезло в товарищеском матче со шведами. Редкая атака соперника и гол со стандарта в первом тайме и рикошет во втором предопределили исход встречи. Тем злее подопечные Черчесова будут в матче Лиги наций. Турция тоже удивила, сыграв вничью с Германией 3:3. Дважды в той игре турки наказали соперника за ошибки при выходе из обороны и в целом, показали хорошую реализацию. Россия пока пропускает в каждом матче, но атака обычно позволяет не обращать на это внимание. Так вполне может случиться и здесь.

Франция — Португалия

Прогноз: Франция победит и тотал больше 2,5 за 3.56.

То, с какой заряженностью французы вышли на матч со вторым составом Украины (7:1), конечно, впечатляет. Поучаствовать в разгроме пригласили даже Мбаппе, а Жиру провел очередной классный матч за сборную и уже вышел на второе место в списке бомбардиров, обогнав Платини. Португалия прилично выглядела с Испанией, дважды попала там в перекладину, но против чемпионов мира устоять будет сложно. При этом оборона французов с Вараном и Лангле не выглядит непроходимой, так что португальцы тут могут отгрузить 1−2 мяча, но этого вряд ли хватит даже для ничьей.

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Андрей Санталов

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