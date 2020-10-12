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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва топ-клубов КХЛ: прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва

Обе команды еще недавно были в кризисе.

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Источник: РИА "Новости"

СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ, коэффициенты букмекеров

Практически каждая команда КХЛ пострадала в этом сезоне от коронавируса, в СКА эпидемия началась в конце сентября. Несколько матчей пришлось провести по сути молодежным составом, болели и тренеры, поэтому на скамейку вставал вице-президент клуба Ротенберг. Несмотря на это, команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте на Западе, уступая только ЦСКА. В последних 5 матчах СКА набрал 7 очков, постепенно болевшие игроки возвращаются в состав. Большой удачей стало подписание вратаря Бердина из система «Виинипега». 22-летний голкипер приехал без практики и сразу стал тащить. Также армейцы арендовали еще несколько игроков из клубов НХЛ до декабря, с глубиной состава проблем не будет.

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«Динамо» на старте чемпионата выступает неровно. После трех поражений последовала серия из 5 побед, а затем снова 4 поражения в 5 играх. Суперсвязка Шипачев — Яшкин не может делать результат во всех матчах, нужна помощь из других звеньев, а с этим пока сложно. Много надежд было на возвращение Кагарлицкого из СКА, но у Дмитрия пока 6 передач в 13 матчах — и ноль голов. Бело-голубые занимают 5-е место в конференции, проблем с выходом в плей-офф у них, конечно, не будет, осталось только найти свою игру. Сегодня из-за аппендицита матч пропустит главный тренер Крикунов.

СКА уже прошел через кризис, весь вопрос только, как быстро вернувшиеся игроки основы наберут форму. В прошлом матче «Сочи» полностью перебросал питерцев, но победа осталась за более именитым клубом. Сегодня СКА тоже считается фаворитом, при этом коэффициент позволяет подстраховаться и взять победу армейцев с форой за 1,64 в БК «Марафон». Если в основное время будет ничья, то ставку вам вернут. Кстати, последние 8 матчей СКА у «Динамо» выиграл.

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СКА и «Динамо» входят в число самых бросающих команд лиги — 32,5 и 33,3 броска в среднем за игру соответственно. Причем бело-голубые на первом месте по броскам в выездных матчах. Сыграем на этом и возьмем еще так: «тотал бросков в створ ворот больше 60,5 за 1,85» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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