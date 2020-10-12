Битва топ-клубов КХЛ: прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва

СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ, коэффициенты букмекеров

Практически каждая команда КХЛ пострадала в этом сезоне от коронавируса, в СКА эпидемия началась в конце сентября. Несколько матчей пришлось провести по сути молодежным составом, болели и тренеры, поэтому на скамейку вставал вице-президент клуба Ротенберг. Несмотря на это, команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте на Западе, уступая только ЦСКА. В последних 5 матчах СКА набрал 7 очков, постепенно болевшие игроки возвращаются в состав. Большой удачей стало подписание вратаря Бердина из система «Виинипега». 22-летний голкипер приехал без практики и сразу стал тащить. Также армейцы арендовали еще несколько игроков из клубов НХЛ до декабря, с глубиной состава проблем не будет.