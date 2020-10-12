Битва топ-клубов КХЛ: прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва
Обе команды еще недавно были в кризисе.
Обе команды еще недавно были в кризисе.
Практически каждая команда КХЛ пострадала в этом сезоне от коронавируса, в СКА эпидемия началась в конце сентября. Несколько матчей пришлось провести по сути молодежным составом, болели и тренеры, поэтому на скамейку вставал
«Динамо» на старте чемпионата выступает неровно. После трех поражений последовала серия из 5 побед, а затем снова 4 поражения в 5 играх. Суперсвязка Шипачев — Яшкин не может делать результат во всех матчах, нужна помощь из других звеньев, а с этим пока сложно. Много надежд было на возвращение Кагарлицкого из СКА, но у Дмитрия пока 6 передач в 13 матчах — и ноль голов.
СКА уже прошел через кризис, весь вопрос только, как быстро вернувшиеся игроки основы наберут форму. В прошлом матче «Сочи» полностью перебросал питерцев, но победа осталась за более именитым клубом. Сегодня СКА тоже считается фаворитом, при этом коэффициент позволяет подстраховаться и взять победу армейцев с форой за 1,64 в БК «Марафон». Если в основное время будет ничья, то ставку вам вернут. Кстати, последние 8 матчей СКА у «Динамо» выиграл.
СКА и «Динамо» входят в число самых бросающих команд лиги — 32,5 и 33,3 броска в среднем за игру соответственно. Причем
Андрей Санталов