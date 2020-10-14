Россия возьмет три очка с Венгрией, Италия снова обыграет Голландию, а Хорватия удивит Францию

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Англия — Дания



Прогноз: Англия победит и тотал меньше 3,5 за 2.29.



Англия вышла на матч с Бельгией без своего лучшего форварда Кейна и победила — случается и такое. Причем команда Саутгейта слабо начала матч, первой пропустила, но сомнительный пенальти и рикошет помогли им добиться результата. Обычно такие победы при нелучшей игре здорово поднимают психологию футболистов, так что с датчанами мы увидим более агрессивную Англию, которой теперь надо защищать первую строчку в группе. В матчах сборной Дании редко бывает много голов, когда они встречаются с сильными соперниками. Скандинавы приедут на «Уэмбли» после разгрома Исландии (3:0), но здесь уже отнять очки, как это было недавно в домашнем матче с Англией, не получится.



Италия — Нидерланды



Прогноз: Италия победит и тотал меньше 2,5 за 3.93.



Италия продолжает свою беспроигрышную серию, после ничьей с Польшей она достигла 15 матчей. Игра в Гданьске выдалась не особо зрелищной, без голов, но это можно объяснить низким качеством поля. Голландия же упустила шанс выйти на первое место, впустую растратив голевые моменты с Боснией и Герцеговиной. Три матча подряд «оранжевые» не могут забить, два из них пришлись на дебют де Бура, заменившего Кумана в сборной. По признанию нового тренера его игроки не в оптимальной форме, а за три дня она явно не наберется. Дома Италия с отдохнувшими Кьеллини и Иммобиле должна побеждать.



Португалия — Швеция



Прогноз: Португалия победит и тотал меньше 2,5 за 3.13.



Португалия успешно припарковала автобус в матче с Францией, оставив свои в неприкосновенности. Правда, и самим забить не удалось, но это была не главная задача на игру. Теперь португальцы обязаны обыгрывать аутсайдера группы Швецию, которая уступила хорватам. Для шведов этот матч станет третьим подряд в гостях за неделю. Тут неизбежна ротация состава, что, конечно, на руку португальцам. В гостях Португалия выиграла у Швеции 2:0, здесь возможен и более крупный счет, но Криштиану и Ко тоже все-таки подустали после игр с Испанией и Францией, так что выбираем тотал меньше.



Россия — Венгрия



Прогноз: Россия победит и тотал больше 2,5 за 2.52.



Многие уже подметили, что Россия в двух октябрьских матчах здорово выглядела в первом тайме, но сдувалась во втором. Физику при таком графике никак не подтянуть, придется чаще использовать тех, кто меньше играл. И, конечно, надо лучше использовать свои моменты. Дзюба хорош в подыгрыше, но голов от него тоже все ждут. Венгрия ударно проводит октябрь: обыграла Болгарию (3:1) в стыках на Евро и одолела Сербию (1:0). Оба матча были на выезде, а теперь венгры приедут в Москву. С подуставшим соперником команда Черчесова должна справиться, главное забить первыми. А там уже можно сыграть на контратаках и забить еще парочку.



Хорватия — Франция



Прогноз: ничья за 3.49.



Франция разочаровала в матче с Португалией — даже оптимальный состав чемпионов мира не придумал ничего против сыгравшего от обороны соперника. Дешама раскритиковали за то, что поставил Гризманна на позицию плеймейкера, Антуан все никак не может найти свою игру, и тренер хотел помочь вернуть ему уверенность в себе. Но не вышло. Хорватия дома разобралась со шведами, очень хороши были Модрич и Влашич. Теперь у подопечных Далича есть шанс и зацепиться за борьбу за первое место в группе, и все-таки взять реванш за два последних поражения французам с одинаковым счетом 2:4. К тому же на своем стадионе хорваты только раз проиграли за 7 лет, так что ничья тут весьма вероятна.