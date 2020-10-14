Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Локомотив
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Ирландия
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Албания
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швеция
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Казахстан
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Кейн огорчит Эриксена: прогноз на матч Англия — Дания

Встреча бывших одноклубников.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Фонбет4-5. Melbet4-5. Париматч
Источник: Reuters

Англия — Дания: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Последний раз сборная Англии проигрывала год назад — Чехии 1:2. С тех пор у команды Саутгейта 6 побед, 1 ничья и впечатляющая разница голов — 23:1. В этом цикле Лиги наций англичане с трудом переиграли Исландию, скатали скучные 0:0 в гостях с Данией и взяли верх над Бельгией, хотя без везения там не обошлось. Тем не менее, Англия лидирует в группе и снова претендует на выход в полуфинал ЛН. Интересно, что у британцев сейчас самая сильная линия — это форварды: Кейн, Кэлверт-Льюин, Рэшфорд, Санчо, Грилиш… Любой, кто бы из них ни вышел сегодня на поле, может создать момент из ничего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дания, кстати, проигрывает еще реже, чем Англия: лишь одно поражение в последних 19 матчах! Понятно, что соперники в основном, были не самые сильные, но такая серия все равно впечатляет. В октябре скандинавы сначала размялись на Фарерах (4:0), а затем расправились с Исландией (3:0). Дания занимает 3-е место в группе и вылет дивизионом ниже ей не грозит. Эриксен и Брэйтуэйт отыграли оба матча, интересно, дадут ли им отдохнуть сегодня. Без них группа атаки будет не так остра.

Несмотря на результаты датчан в последние два года, сегодня им будет сложно устоять на «Уэмбли». Если Англия сегодня потеряет очки, то прощай первое место в группе. Тогда победа над Бельгией становится практически бессмысленной. Кроме того, в сборной много новичков и молодежи — всем надо проявлять себя, закрепляться в основе, так что расслабиться хозяева не должны. В БК «Марафон» на чистую победу Англии хороший коэффициент 1,8, тут можно больше ничего не придумывать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если же не хочется лезть в исходы, тогда можно подумать о количестве голов в этой встрече. У Англии не самая креативная пара полузащитников Хендерсон — Райс, много моментов с ними не создашь. Датчане вообще любят играть аккуратно с сильными сборными, и много мячей в таких матчах не бывает. Здесь хорошо смотрится ставка «тотал меньше 2,5 за 1,77» в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

Важный матч для России. Кто сыграет с Венгрией
Месси снял боливийское проклятие, Уругвай расстроил Суареса
Россия возьмет три очка с Венгрией: Топ-5 ставок дня
Неймар вытащил игру для Бразилии и превзошел Роналдо (видео)
МОК может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
СМИ: Роналду решил прервать карантин в Португалии
Семин: Миранчук стоит 8 млн, а как остальные деньги разделили?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь