Кейн огорчит Эриксена: прогноз на матч Англия — Дания
Встреча бывших одноклубников.
Встреча бывших одноклубников.
Последний раз сборная Англии проигрывала год назад — Чехии 1:2. С тех пор у команды Саутгейта 6 побед, 1 ничья и впечатляющая разница голов — 23:1. В этом цикле Лиги наций англичане с трудом переиграли Исландию, скатали скучные 0:0 в гостях с Данией и взяли верх над Бельгией, хотя без везения там не обошлось. Тем не менее, Англия лидирует в группе и снова претендует на выход в полуфинал ЛН. Интересно, что у британцев сейчас самая сильная линия — это форварды: Кейн,
Дания, кстати, проигрывает еще реже, чем Англия: лишь одно поражение в последних 19 матчах! Понятно, что соперники в основном, были не самые сильные, но такая серия все равно впечатляет. В октябре скандинавы сначала размялись на Фарерах (4:0), а затем расправились с Исландией (3:0). Дания занимает 3-е место в группе и вылет дивизионом ниже ей не грозит. Эриксен и Брэйтуэйт отыграли оба матча, интересно, дадут ли им отдохнуть сегодня. Без них группа атаки будет не так остра.
Несмотря на результаты датчан в последние два года, сегодня им будет сложно устоять на «Уэмбли». Если Англия сегодня потеряет очки, то прощай первое место в группе. Тогда победа над Бельгией становится практически бессмысленной. Кроме того, в сборной много новичков и молодежи — всем надо проявлять себя, закрепляться в основе, так что расслабиться хозяева не должны. В БК «Марафон» на чистую победу Англии хороший коэффициент 1,8, тут можно больше ничего не придумывать.
Если же не хочется лезть в исходы, тогда можно подумать о количестве голов в этой встрече. У Англии не самая креативная пара полузащитников Хендерсон — Райс, много моментов с ними не создашь. Датчане вообще любят играть аккуратно с сильными сборными, и много мячей в таких матчах не бывает. Здесь хорошо смотрится ставка «тотал меньше 2,5 за 1,77» в БК «Фонбет».
Андрей Санталов