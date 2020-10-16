Миланское дерби, «Динамо» с новым тренером против ЦСКА, а «Аталанта» в гостях у «Наполи»

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«Эвертон» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал больше 3,5 за 3.51.



Перерыв в чемпионате случился для «Ливерпуля» вовремя: эти 2:7 от «Астон Виллы» могли сильно ударить по психологии команды. Теперь же многие отдохнули, перезагрузились и готовы начать новую победную серию. Тиаго и Мане уже восстановились после коронавируса, а Салах не уезжал на матчи сборных — Клопп доволен. Вратарь Адриан, конечно, смущает, но год назад побеждали и с ним в конце концов. «Эвертон» больше 100 лет не начинал сезон с 4 побед подряд, команда Анчелотти по праву лидирует в АПЛ. Летние покупки в виде Хамеса, Аллана и Дукуре сыграли в плюс, а Кэлверт-Льюин забивает в каждом матче. Это всё хорошо, но личная статистика здесь за чемпионов Англии: последний раз «Эвертон» обыгрывал «Ливерпуль» 10 лет назад. Верим, что серия не прервется.



«Наполи» — «Аталанта»



Прогноз: «Аталанта» победит и тотал меньше 3,5 за 4.23.



«Наполи» пока живет скандалом: за неявку на игру с «Ювентусом» команде присудили технарь и отняли одно очко — впереди судебные тяжбы. Неаполитанцы явно разозлены и выйдут на матч с особой мотивацией. Правда, играть придется без Зелиньского (ковид) и Мертенса (травма) — это серьезные потери. В «Аталанте» начал тренироваться в общей группе Миранчук, вернулся и Иличич — в полузащите теперь сумасшедшая конкуренция. И это в команде, которая выбила 9 очков из 9 на старте чемпионата. «Наполи» давно не проигрывал дома, но бергамаски сейчас выглядят сильнее.



«Интер» — «Милан»



Прогноз: «Интер» победит и тотал больше 3,5 за 5.45.



Главный матч тура в серии А был под угрозой — коронавирус обнаружили у 6 игроков «Интера». Но состав у «нерадзурри» такой, что даже в этой ситуации они могут позволить себе оставить в запасе Эриксена, за центр поля будут отвечать Видаль — Брозович — Барелла. Впереди суперубойный дуэт Лукаку — Мартинес, оба форварда отличились в матчах за сборные на этой неделе. «Милан» в этом сезоне — самая молодая команда серии А (и это с 39-летним Златаном!), но это не мешает тренеру Пиоли добиваться результата. «Россонери» не проигрывают 19 матчей, пробились в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате лидируют вместе с «Аталантой». И все-таки 4 последних дерби остались за «Интером», и эта дуэль не станет исключением.



«Манчестер Сити» — «Арсенал»



Прогноз: «Арсенал» не проиграет за 2.71.



«Манчестер Сити» еще в прошлом сезоне перестал выглядеть неуязвимым, и этой осенью кризис только усугубился. 4 очка в 3 матчах и 5 голов от «Лестера» — явно не тот старт, на который рассчитывал Гвардиола. Пеп купил очередную пару защитников за 100 миллионов, но Аке и Диашу еще надо сыграться. Вдобавок в матче за Бельгию повреждение получил де Брюйне, его выход на поле под вопросом. «Арсенал» пока играет не особо ярко, но при некотором везении очки набирает. При этом «канониры» на флажке успели провернуть трансфер Парти, укрепив полузащиту. В июле Артета обыграл Гвардиолу, сыграв на контратаках, такая тактика поможет и в этот раз «канонирам» добиться как минимум ничьей.



ЦСКА — «Динамо»



Прогноз: ничья за 3.34.



В «Динамо» наконец определились с тренером — теперь главным будет Шварц. Также клуб вернул Нойштедтера и нацелился на экс-защитника «МЮ» Варелу. Бело-голубые пока идут на 6-м месте, главная проблема — потеря очков с аутсайдерами, при том, что с «Зенитом» и «Краснодаром» команда справилась. ЦСКА хорош в этом сезоне — в первую очередь благодаря Влашичу (4 гола и 3 передачи) и Кучаеву (4 гола). Форварды Чалов, Эджуке и Гайч пока не впечатляют, но Федор недавно хотя бы забил за молодежку — впервые за три месяца. Перерыв на матчи сборных повлияет на ЦСКА, так что тут весьма вероятна ничья.