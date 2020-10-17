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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкие три очка для Тедеско: прогноз на матч «Химки» — «Спартак»

Фаворит должен взять свое.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Спартак» наконец придумал, как решить проблему с правым защитником. Красно-белые взяли на эту позицию игрока с именем — Мозес поиграл за «Челси» и «Интер», а в опорную зону вернется Зобнин. Теперь у Тедеско есть стабильный состав, так что от игры к игре спартаковцы должны прибавлять. Единственное, Джикия пока на карантине, но в ближайших матчах его отсутствие не должно сказаться. Заодно Кутепов получит шанс проявить себя. Есть новости и по Кокорину: Александр снова тренируется с командой, о шансов выйти на поле у него немного.

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«Химки» уже успели выиграть один матч при Черевченко. Но глобально ситуация не изменилась: надо думать, как выжить в РПЛ при слабо укомплектованной команде. Новичок лиги недавно подписал Глушакова, Могилевца, арендовал Мирзова и еще несколько игроков, но смотрится это не очень убедительно. При этом команду покинули Ломовицкий и Полярус (30 млн рублей от «Ахмата» нелишние), а Зиньковского у «Крыльев» так и не получилось купить. Спасти «Химки» может только то, что дела у собратьев по несчастью — «Ротора» и «Уфы» — идут нелучше.

И класс команд, и турнирная ситуация ведут к одному: «Спартаку» сегодня надо побеждать. Даже при том, что футболисты вернулись из сборных и только недавно начали готовиться к этому матчу вместе, красно-белых тут устроят только три очка. Чистая победа «Спартака» оценивается не очень привлекательно, а вот на фору -1 в БК «Лига Ставок» можно поставить с коэффициентом 1,85.

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Еще один вариант связан с результативностью «Спартака». В 6 из 10 туров команда Тедеско забивала по два гола — и сегодня соперник тоже подходящий. Пара Ларссон и Понсе результативна второй сезон подряд, а на замену часто удачно выходит Соболев. Черевченко еще не выстроил игру «Химок» в защите, так что красно-белые сегодня должны отличиться и не один раз. Предлагаем взять «индивидуальный тотал “Спартака” больше 1,5 за 1,72» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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