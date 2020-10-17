Легкие три очка для Тедеско: прогноз на матч «Химки» — «Спартак»
Фаворит должен взять свое.
Фаворит должен взять свое.
«Спартак» наконец придумал, как решить проблему с правым защитником.
«Химки» уже успели выиграть один матч при Черевченко. Но глобально ситуация не изменилась: надо думать, как выжить в РПЛ при слабо укомплектованной команде. Новичок лиги недавно подписал Глушакова, Могилевца, арендовал Мирзова и еще несколько игроков, но смотрится это не очень убедительно. При этом команду покинули Ломовицкий и Полярус (30 млн рублей от «Ахмата» нелишние), а Зиньковского у «Крыльев» так и не получилось купить. Спасти «Химки» может только то, что дела у собратьев по несчастью — «Ротора» и «Уфы» — идут нелучше.
И класс команд, и турнирная ситуация ведут к одному: «Спартаку» сегодня надо побеждать. Даже при том, что футболисты вернулись из сборных и только недавно начали готовиться к этому матчу вместе,
Еще один вариант связан с результативностью «Спартака». В 6 из 10 туров команда Тедеско забивала по два гола — и сегодня соперник тоже подходящий. Пара Ларссон и Понсе результативна второй сезон подряд, а на замену часто удачно выходит Соболев. Черевченко еще не выстроил игру «Химок» в защите, так что
Андрей Санталов