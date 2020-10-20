Новый рейтинг букмекеров: В топ-3 произошли изменения

В список вошли 19 букмекеров, легально работающих на территории России. Каждый был оценен по 14 параметрам.

По итогам обновленного исследования первое место сохранила за собой компания Winline. Также без изменений осталась и вторая строчка — ее занимает компания 1хСтавка. А вот на третье место поднялась компания Betcity, которая смогла улучшить свое положение в рейтинге на целых 12 позиций. В предыдущей, июльской версии рейтинга третье место занимала компания Фонбет, которая теперь потеряла три строчки и опустилась на шестое место.

Сильнее всех опустилась в рейтинге компания Олимп, которая потеряла 12 позиций и опустилась с 7-го на 19-е место.

С полным рейтингом букемекеров вы можете ознакомиться по ссылке.