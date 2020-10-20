Луческу удивит Пирло: прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ювентус»

«Динамо» Киев — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Киевское «Динамо» впервые добралось до группового этапа с 2016 года. Первый успех Луческу в новом клубе, хоть фанаты киевлян его и не приняли. Вообще в «Динамо» подобралась интересная команда, многие игроки которой недавно выдержали испытание в матче со сборной Испании. Особенно хорош был вратарь Бущан, отыгравший на ноль, да и выход в основе (и сборной, и клуба) молодых защитников Забарного и Миколенко впечатляет. Впереди украинская команда рассчитывает на Супрягу и легионеров де Пену и Родригеса — все они забивали в квалификации ЛЧ против АЗ и «Гента».

«Ювентус» под руководством Пирло остается загадкой. В чемпионате за разгромом «Сампдории» последовали ничьи с «Ромой» и «Кротоне». У Роналду положительный тест на коронавирус, так что опять нужно все перестраивать. Не очень понятна и ситуация с Дибалой: аргентинец был включен в заявку на матч с «Кротоне», но на поле так и не вышел. Пирло уверяет, что Пауло просто не набрал форму, но игрок явно недоволен таким отношением. «Юве» сегодня будет рассчитывать на пару Мората — Кьеза в атаке, но новичкам команды еще далеко до сыгранности.



«Ювентус» считается тут фаворитом, но в Киеве победить не так просто — об этом недавно узнала и сборная Испании. Динамовцы на кураже, болельщики на трибунах будут, хозяева отдадут мяч чемпиону Италии, но удастся ли ему вскрыть плотную оборону соперника? Подопечные Луческу сыграют на контратаках и вполне могут отнять очки у итальянцев. Наш выбор здесь — «Динамо» Киев не проиграет за 2,06" в БК «Марафон». Можно и подстраховаться, взяв «Динамо» с форой +1 за 1,56.