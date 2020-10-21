Гвардиола начинает и выигрывает: прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Порту»

«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

«Порту», как и другие португальские клубы, занимался этим летом распродажей. Теллес уже в «МЮ», Зе Луиш в «Локомотиве», лучший бомбардир Тикиньо уехал в Китай, а восходящую звезду Силву за 40 млн купил «Вулверхэмптон». Адекватной замены этим игрокам среди новичков не видно. Впереди вся надежда на Марегу и Корону, в обороне — на вечного Пепе. В двух последних матчах у команды Консейсау уже возникли проблемы: 2:3 с «Маритиму» и 2:2 со «Спортингом». Хотя с таким командами, как «Марсель» и «Олимпиакос», шансы на выход из группы, конечно, есть.



Интересно, что «Порту» 20 раз приезжал в Англию на матчи Лиги чемпионов и ни разу за это время не выиграл: три ничьи и 17 поражений. Все идет к тому, что эта серия продлится. Судя по коэффициентам, голов здесь ждут много, но не очень понятно почему. «Сити» еще не в топ-форме, Агуэро после травмы не готов играть 90 минут, да и тех же Стерлинга с Марезом стоит поберечь при удобном счете, все-таки сейчас матчи идут каждые 3−4 дня. Поэтому выбираем здесь так: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 4,5 за 1,65" в БК Betcity.