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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола начинает и выигрывает: прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Порту»

Новый поход «горожан» за Кубком чемпионов.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

«Манчестер Сити» потихоньку оживает. После перерыва на сборные «горожане» даже без де Брюйне обыграли «Арсенал» 1:0. Вернулся после долгого отсутствия Агуэро, Стерлинг забил в третьем матче подряд, Уокер был хорош в центре защиты. Вообще Гвардиола, похоже, решил проблему с обороной, купив в это трансферное окно Аке и Диаша за 100 млн фунтов. Теперь осталось дождаться, когда поправится все травмированные — а кроме де Брюйне это Жезус, Лапорт и Менди, тогда «Сити» заиграет в привычный доминирующий футбол.

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«Порту», как и другие португальские клубы, занимался этим летом распродажей. Теллес уже в «МЮ», Зе Луиш в «Локомотиве», лучший бомбардир Тикиньо уехал в Китай, а восходящую звезду Силву за 40 млн купил «Вулверхэмптон». Адекватной замены этим игрокам среди новичков не видно. Впереди вся надежда на Марегу и Корону, в обороне — на вечного Пепе. В двух последних матчах у команды Консейсау уже возникли проблемы: 2:3 с «Маритиму» и 2:2 со «Спортингом». Хотя с таким командами, как «Марсель» и «Олимпиакос», шансы на выход из группы, конечно, есть.

Интересно, что «Порту» 20 раз приезжал в Англию на матчи Лиги чемпионов и ни разу за это время не выиграл: три ничьи и 17 поражений. Все идет к тому, что эта серия продлится. Судя по коэффициентам, голов здесь ждут много, но не очень понятно почему. «Сити» еще не в топ-форме, Агуэро после травмы не готов играть 90 минут, да и тех же Стерлинга с Марезом стоит поберечь при удобном счете, все-таки сейчас матчи идут каждые 3−4 дня. Поэтому выбираем здесь так: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 4,5 за 1,65" в БК Betcity.

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Обе команды достаточно много фолят. «Ман Сити», например, выиграл по нарушениям 4 последних матча в Англии. «Порту» в своем чемпионате фолит по 17−19 раз за игру. Тут не все так однозначно, в ситуациях, когда соперник хорошо владеет мячом, португальцы просто не успевают фолить. Так, два года назад с «Ливерпулем» они нарушили правила только 5 раз. Но тут обе команды не на пике формы, борьбы и единоборств будет много, так что латвийский судья Трейманис будет часто доставать свисток. А фиксировать по 30 нарушений для него не проблема. Тем более, что здесь нам предлагают выбрать не такой большой тотал: «тотал фолов больше 22,5 за 1,79» в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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