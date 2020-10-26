Победить и обойти «Зенит»: прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» Тула

ЦСКА — «Арсенал» Тула: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

В последние два месяца только «Спартак» набирает больше очков в РПЛ, чем ЦСКА. Армейцы ярко играют в атаке, Влашич создает моменты и для себя, и для своих партнеров, но те не всегда ими пользуются. Сухая серия Чалова продолжается, у новичков Эджуке и Гайча лишь три гола на двоих. Есть проблема и с защитой: Фернандеса нет, выходить справа приходится Васину, а он привозит пенальти в Лиге Европы. Так что голевые ситуации у ворот ЦСКА тоже возникают в каждом матче, и тут уже тащит Акинфеев.



Тульский «Арсенал» в последние годы держался в первой восьмерке российского футбола, но в этом сезоне из нее выпал и находится в группе команд, которые близки к зоне стыковых матчей. Исправить ситуацию должны пришедшие в аренду Рассказов, Джорджевич и приобретенный за 300 тысяч евро Панченко. Также в команду вернулись опорник Кадири и полузащитник Ломовицкий. Последний уже принес команде три очка в недавнем матче с «Уралом». Пока еще травмирован главный бомбардир Тулы Луценко, с его возвращением группа атаки станет еще интереснее.