Победить и обойти «Зенит»: прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» Тула
Ближайшая задача армейцев ясна.
Ближайшая задача армейцев ясна.
В последние два месяца только «Спартак» набирает больше очков в РПЛ, чем ЦСКА. Армейцы ярко играют в атаке, Влашич создает моменты и для себя, и для своих партнеров, но те не всегда ими пользуются. Сухая серия Чалова продолжается, у новичков Эджуке и Гайча лишь три гола на двоих. Есть проблема и с защитой: Фернандеса нет, выходить справа приходится Васину, а он привозит пенальти в Лиге Европы. Так что голевые ситуации у ворот ЦСКА тоже возникают в каждом матче, и тут уже тащит Акинфеев.
Тульский «Арсенал» в последние годы держался в первой восьмерке российского футбола, но в этом сезоне из нее выпал и находится в группе команд, которые близки к зоне стыковых матчей. Исправить ситуацию должны пришедшие в аренду Рассказов, Джорджевич и приобретенный за 300 тысяч евро Панченко. Также в команду вернулись опорник Кадири и полузащитник Ломовицкий. Последний уже принес команде три очка в недавнем матче с «Уралом». Пока еще травмирован главный бомбардир Тулы Луценко, с его возвращением группа атаки станет еще интереснее.
Победа в этом матче позволит ЦСКА опередить «Зенит» и подняться на второе место. Да, все лигочемпионские команды проиграли в этом туре, возможно, и армейцам будет сложно перестроиться на РПЛ после еврокубков, но турнирная мотивация должна сыграть свою роль. Добавим к этому, что в матче армейцев еще ни разу не было больше голов в этом сезоне и получим вот такую ставку: «ЦСКА победит и тотал меньше 4,5 за 1,82» в БК «Марафон».
ЦСКА также входит в топ-3 в России по ударам в створ ворот (в среднем 6 за матч), тогда как «Арсенал» идет 12-м по этому показателю (4 за матч). В недавнем матче с «Динамо» армейцы и вовсе 11 раз пробили в створ ворот, да и по личным встречам эта статистика в пользу москвичей (3 победы в 4 последних играх). Все это позволяет здесь поставить на «победу ЦСКА по ударам в створ с форой -2,5 за 1,85» в БК Betcity.
Андрей Санталов