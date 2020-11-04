Разгром неизбежен: прогноз на матч «Барселона» — «Динамо» Киев

«Барселона» находится в режиме перестройки, отсюда нестабильные результаты и, видимо, отсюда же плохая реализация моментов. В Лиге чемпионов команда может даже обыграть «Ювентус» на выезде, а в Испании продолжается серия из 4 матчей без побед. Во встрече с «Алавесом» футболисты каталонского клуба нанесли 25 ударов, подали 14 угловых, играли в большинстве, но так и не смогли победить. Особенно не везет пока Месси — ни одного гола с игры в этом сезоне. Из хороших новостей — восстановился от травмы основной вратарь тер Стеген. Хотя и к Нето особых вопросов не было: 7 пропущенных мячей в 8 матчах.

У киевского «Динамо» совсем другие проблемы. В клубе вспышка коронавируса, из-за него сегодня не сыграет полсостава. И вообще в заявку динамовцев попало только 13 человек. Место в воротах займет 18-летний Нещерет, во взрослом футболе на его счету только одна игра. Тяжелая ситуация для Луческу, а следом еще и битва с «Шахтером». Впрочем, главный матч в ЛЧ для «Динамо» впереди, судьба третьего места в группе решится в домашней игре с «Ференцварошем» в декабре.

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И в сильнейшем составе у «Динамо» было бы мало шансов на «Камп Ноу», а в полуторном тем более. Да, есть пример «Шахтера», хлопнувшего недавно «Реал» в похожей ситуации. Но, во-первых, Куман и игроки каталонской команды тоже в курсе и не допустят такой расслабленности. А во-вторых, «Барсе» надо реабилитироваться после неудач в Ла Лиге, и такой соперник подвернулся как раз вовремя. Скорее всего, матч будет похож на игру каталонцев с «Ференцварошем» (5:1), так что выбираем здесь победу «Барселоны» с форой -2,5 за 1,7" в БК «Марафон».

Пока нужный результат не будет достигнут, «Барселона» продолжит атаковать, это значит, будут и удары, и угловые. По корнерам «Барса» дома мало кому уступает, в том числе и в первом тайме. С тем же «Ференцварошем» Месси и Ко подали 4 угловых в первые 45 минут. К тому же «Динамо» постарается упереться в начале матча и вряд ли много пропустит. Так что второй вариант здесь такой: «победа «Барселоны» по угловым в первом тайме с форой -2 за 1,78.