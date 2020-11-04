Разгром неизбежен: прогноз на матч «Барселона» — «Динамо» Киев
Самая предсказуемая пара дня.
Самая предсказуемая пара дня.
«Барселона» находится в режиме перестройки, отсюда нестабильные результаты и, видимо, отсюда же плохая реализация моментов. В Лиге чемпионов команда может даже обыграть «Ювентус» на выезде, а в Испании продолжается серия из 4 матчей без побед. Во встрече с «Алавесом» футболисты каталонского клуба нанесли 25 ударов, подали 14 угловых, играли в большинстве, но так и не смогли победить. Особенно не везет пока Месси — ни одного гола с игры в этом сезоне. Из хороших новостей — восстановился от травмы основной вратарь тер Стеген. Хотя и к Нето особых вопросов не было: 7 пропущенных мячей в 8 матчах.
У киевского «Динамо» совсем другие проблемы. В клубе вспышка коронавируса,
И в сильнейшем составе у «Динамо» было бы мало шансов на «Камп Ноу», а в полуторном тем более. Да, есть пример «Шахтера», хлопнувшего недавно «Реал» в похожей ситуации. Но,
Пока нужный результат не будет достигнут, «Барселона» продолжит атаковать, это значит, будут и удары, и угловые. По корнерам «Барса» дома мало кому уступает, в том числе и в первом тайме. С тем же «Ференцварошем» Месси и Ко подали 4 угловых в первые 45 минут. К тому же «Динамо» постарается упереться в начале матча и вряд ли много пропустит. Так что второй вариант здесь такой: «победа «Барселоны» по угловым в первом тайме с форой -2 за 1,78.
Андрей Санталов