Клопп снова огорчит Гвардиолу, Семак отыграется на «Краснодаре», а «Бавария» протестирует «Боруссию» Д

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.



«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: ничья за 3.50.



После идеального старта «Эвертон» забуксовал. За ничьей с «Ливерпулем» последовали поражения от «Саутгемптона» и даже «Ньюкасла». Первая строчка потеряна, но куда грустнее такой факт. Без Ришарлисона «ириски» еще ни разу не выигрывали за два года. А бразильцу осталось отбыть еще один матч дисквалификации. Зато готовы вернуться Хамес и защитник Динь — ключевые игроки в этом «Эвертоне». «Манчестер Юнайтед» бодро начал в ЛЧ, но затем приуныл и там, и в АПЛ. С «Арсеналом» Сульшер вышел играть откровенно на ничью и в итоге уступил, а с «Истанбулом» были просто детские ошибки в обороне. Обе команды сейчас переживают нелучшие времена, ничье здесь никто не расстроится.



«Боруссия» Д — «Бавария»



Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 2.84.



«Бавария» накануне выдала очередной классный матч в Лиге чемпионов, разгромив «Зальцбург» 6:2. Классический дубль Левандовского, голевые передачи Киммиха — всё было привычно. Сане снова хорош после травмы, забил эстетский гол, готов играть и Гнабри — впереди у Флика есть большой выбор игроков. «Боруссия» иногда показывает скучный футбол, но свои очки набирает. В Германии Дортмунд идет наравне с «Баварией», в ЛЧ немцы разобрались с «Зенитом» и «Брюгге». Норвежец Холанд в шикарной форме (10 голов в 10 матчах), а вот Санчо в этом сезоне не показывает привычной статистики. Три последних матча «Бавария» выиграла в этом дерби, шансы продлить эту серию у Мюнхена высоки.



«Лацио» — «Ювентус»



Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 3,5 за 2.93.



«Лацио» в Италии угодил в скандал после того, как Иммобиле сыграл в прошлом туре с «Торино». По стандартам УЕФА форвард считался выбывшим с положительным тестом, но в серии А клуб нашел лазейку, чтобы заявить его на матч. Теперь всё это проверяют соответствующие органы, вряд ли эта ситуация помогает команде готовиться к такому серьезному сопернику. У «Ювентуса» вернулся голодный до голов Роналду, вернулись и победы, хотя и соперники были подходящие — «Специя» и «Ференцварош». Пирло определился с напарником для Криштиану, им стал Мората, теперь этот дуэт проэкзаменует защиту «Лацио».



«Зенит» — «Краснодар»



Прогноз: «Зенит» победит и тотал меньше 2,5 за 4.40.



Обе команды вели в матчах ЛЧ на этой неделе, и обе упустили победы. Обиднее всего «Краснодару», ведь «Севилья» играла целый тайм вдесятером. Вряд ли у команды Мусаева получится восстановиться после такого тяжелого поражения, да еще и после перелета из Испании. «Зенит» же играл дома, обойма футболистов у Семака больше, тут может выйти и новичок Вендел с первых минут. Шансы питерцев в еврокубках сомнительны, но в чемпионате России они остаются фаворитами и обязаны побеждать, чтобы вернуть себе первую строчку таблице уже в этом туре. «Краснодар» же может прийти в себя после перерыва на сборные.



«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»



Прогноз: «Ливерпуль» победит за 3.28.



В отсутствие травмированных Агуэро и Жезуса в качестве бомбардира у «Сити» себя проявил новичок Ферран, забивший три мяча в 4 последних матчах. Вообще «горожане» набирают форму: две победы и две ничьи в АПЛ в октябре и три победы в ЛЧ. Главное, что вернулся де Брюйне, Агуэро тоже на подходе. «Ливерпуль» перед этой игрой раскатал «Аталанту», команда Клоппа сейчас снова выглядит машиной — даже без травмированного ван Дейка. Жота постепенно заменяет Фирмино, он уже забивает больше бразильца, Салах и Мане опасны, как и прежде. Клопп чаще других тренеров обыгрывал Гвардиолу (9), новая встреча тоже должна пройти под диктовку «Ливерпуля».