Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Алания
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Томь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Динамо Бр
Футбол. Сборные
17:45
Греция
Кипр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Факел
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Сан-Марино
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Литва
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Румыния
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Израиль
Футбол. Сборные
20:45
Турция
Хорватия
Футбол. Сборные
21:30
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
22:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Чехия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Италия
Эстония
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Азербайджан
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Украина
Футбол. Сборные
23:10
Франция
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Разминка перед Лигой наций: прогноз на матч Нидерланды — Испания

Редкая встреча топ-сборных.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AFP 2020

Нидерланды — Испания: прогноз на товарищеский матч, коэффициенты букмекеров

Футбол

Товарищеские матчи 2020
11.11.2020, 22:45

Нидерланды-Испания-

Сборная Нидерландов пока еще ни разу не выиграла под руководством нового тренера Франка де Бура. 0:1 с Мексикой, по нулям с Боснией и 1:1 с Италией — без голов, как говорится, нет побед. Так что сегодня, несмотря на товарищеский статус матча, голландцы, возможно, будут более мотивированы. При этом скоро им играть важные матчи в Лиге наций с боснийцами и поляками, только две победы позволят претендовать на первое место в группе. Нидерланды, как и «Ливерпуль», вынуждены теперь играть без ван Дейка, пару Аке составит Де Врей из «Интера». Спустя два года впервые за сборную мог сыграть Вильена из «Краснодара», но у него выявили коронавирус.

Испанцы тоже поразили беспомощностью в атаке в октябре. У сборной Энрике лишь один гол в трех матчах, а Украине «Красная фурия» еще и умудрилась проиграть. Очень некстати травму получил Фати, талант из «Барселоны» был лучом света в атаке Испании. На ноябрьские матчи Энрике вызвал Морату и его бывших одноклубников по «Атлетико» Льоренте и Коке. Как испанцы умеют владеть мячом, всем известно, пора теперь придумать, что с ним делать у чужой штрафной. Тут, конечно, не хватает Тиаго и «Ливерпуля», у него травма. Испанию тоже ждут решающие матчи Лиги наций со Швейцарией и Германией, так что на этом выезде она много сил тратить не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды редко встречаются в последние годы. 10 лет назад Испания не пустила Нидерланды к титулу и сама стала чемпионом мира. На ЧМ-2014 ван Перси и Ко отомстили, разгромив испанцев 5:1. Товарняк в 2015-м тоже остался за голландцами 2:0. Де Буру, конечно, нужна первая победа в сборной, после этого настраивать игроков будет проще в следующих матчах. Так что здесь, хоть Испания и считается фаворитом, интереснее взять «победу Нидерландов с форой 0 за 2,27» в БК «Марафон».

Еще один вариант — тотал меньше 2,5 голов. В БК «Лига ставок» на это событие дают коэффициент 1,87. Все-таки игра товарищеская, составы могут быть экспериментальные и упираться особо никто не будет. Да и в матчах Лиги наций что у Нидерландов, что у Испании много голов не было в октябре.

Андрей Санталов

«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ
Евгений Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную России
У «Барселоны» нет денег на зимние трансферы
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Роналду на Неймара
UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье
Гараничев выиграл отборочный старт для участия в Кубке мира
Макгрегор показал новую прическу и был высмеян фанатами (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь