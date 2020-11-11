Разминка перед Лигой наций: прогноз на матч Нидерланды — Испания

Нидерланды — Испания: прогноз на товарищеский матч, коэффициенты букмекеров

Сборная Нидерландов пока еще ни разу не выиграла под руководством нового тренера Франка де Бура. 0:1 с Мексикой, по нулям с Боснией и 1:1 с Италией — без голов, как говорится, нет побед. Так что сегодня, несмотря на товарищеский статус матча, голландцы, возможно, будут более мотивированы. При этом скоро им играть важные матчи в Лиге наций с боснийцами и поляками, только две победы позволят претендовать на первое место в группе. Нидерланды, как и «Ливерпуль», вынуждены теперь играть без ван Дейка, пару Аке составит Де Врей из «Интера». Спустя два года впервые за сборную мог сыграть Вильена из «Краснодара», но у него выявили коронавирус.



Испанцы тоже поразили беспомощностью в атаке в октябре. У сборной Энрике лишь один гол в трех матчах, а Украине «Красная фурия» еще и умудрилась проиграть. Очень некстати травму получил Фати, талант из «Барселоны» был лучом света в атаке Испании. На ноябрьские матчи Энрике вызвал Морату и его бывших одноклубников по «Атлетико» Льоренте и Коке. Как испанцы умеют владеть мячом, всем известно, пора теперь придумать, что с ним делать у чужой штрафной. Тут, конечно, не хватает Тиаго и «Ливерпуля», у него травма. Испанию тоже ждут решающие матчи Лиги наций со Швейцарией и Германией, так что на этом выезде она много сил тратить не будет.