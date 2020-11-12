Кто заменит Дзюбу? Прогноз на матч Молдова — Россия

Да, сборная России редко играет без Дзюбы, он и капитан, и основной форвард, на котором строится игра команды… Теперь интересно, кого Черчесов видит «новым Дзюбой». Либо же нас ждет по-новому организованный выход из обороны, без забросов, хотя времени отработать его совсем не было. Вернувшийся в сборную Заболотный в Кишинев не полетел из-за сомнительных тестов (как и Ерохин с Лесовым). Скорее всего, шанс проявить себя теперь получил Соболев. Спартаковец уже забивал сборной Швеции в октябре, а недавно сделал дубль в игре с «Уралом».



Молдова — аутсайдер группы в Лиге С Лиги наций. Этой осенью есть только одно достижение — ничья с Косово 1:1, дальше была серия из 4 поражений подряд. Больше всего пропустили с итальянцами — 0:6. Игра в обороне тревожит тренера молдаван больше всего. В последние годы против России сборная Молдовы играла дважды. В 2014-м в Москве была неожиданная ничья 1:1, в гостях российская команда победила 2:1.