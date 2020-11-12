Кто заменит Дзюбу? Прогноз на матч Молдова — Россия
Шанс для Соболева.
Шанс для Соболева.
Да, сборная России редко играет без Дзюбы, он и капитан, и основной форвард, на котором строится игра команды… Теперь интересно, кого Черчесов видит «новым Дзюбой». Либо же нас ждет
Молдова — аутсайдер группы в Лиге С Лиги наций. Этой осенью есть только одно достижение — ничья с Косово 1:1, дальше была серия из 4 поражений подряд. Больше всего пропустили с итальянцами — 0:6. Игра в обороне тревожит тренера молдаван больше всего. В последние годы против России сборная Молдовы играла дважды. В 2014-м в Москве была неожиданная ничья 1:1, в гостях российская команда победила 2:1.
Помимо Дзюбы ноябрьские матчи сборной России пропустят вратарь Шунин и защитник Фернандес. Зато вернулись Алексей Миранчук и Черышев, подтянулась группа игроков из молодежки. Учитывая предстоящие матчи с Турцией и Сербией, Черчесов, скорее всего, выпустит смешанный состав сегодня, но и он должен добыть результат. В БК «Фонбет» на «победу России с форой -1,5» можно поставить за 1,7.
Еще один вариант связан с подозрением, что много голов не будет, матч
Андрей Санталов