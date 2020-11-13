Россия в гостях у Турции, Германия проэкзаменует Шевченко и новая дуэль Бельгия — Англия

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Германия — Украина



Прогноз: Германия победит с разницей 1 за 3.82.



Сборная Германии с 4-й попытки наконец победила дома в этом году. В товарищеском матче перед Лигой наций немцы скромно обыграли Чехию 1:0. Забить они, конечно, могли больше, но играл, по сути, второй состав, и с реализацией были проблемы. Впрочем, такие же проблемы есть и у основы. В первом матче с Украиной Германия могла забить голов 5, но ограничилась двумя. Команда Шевченко тоже провела товарняк, где совсем не по игре уступила Польше 0:2. Вратарь Лунин привез глупый гол и теперь присядет в запас. Украина теоретически претендует даже на первое место в группе благодаря недавней победе над Испанией, но, главное для нее все-таки — сохранить место в Лиге А. Основным составом дома Германия должна побеждать.



Португалия — Франция



Прогноз: Португалия победит и тотал больше 2,5 за 3.98.



Французы удивили, безвольно проиграв финнам в товарищеском матче. Понятно, что играли не все сильнейшие, но состав был достойный: Погба, Жиру, на замену выходили Гризманн, Марсьяль. И всё равно, ноль забитых, два пропущенных. До этого Франция не проигрывала 12 матчей. Если Мбаппе не восстановится от травмы, не видно, за счет чего она может противостоять португальцам. У них проблем с составом нет, а турнирная ситуация вынуждает играть на победу — любая результативная ничья будет в пользу французов, так как первый матч между ними завершился 0:0. Криштиану и Феликс обеспечат победу португальцам.



Турция — Россия



Прогноз: ничья за 3.17.



Унылая ничья России с Молдавией лишний раз подтвердила, что с нашим футболом что-то не то. Проявить себя не смогли не новички сборной типа Фомина, ни ветераны типа Черышева или Жиркова. Теперь команде Черчесова предстоит играть против бодрой Турции, в матчах которой в последнее время голов как раз очень много. 3:3 с Германией, 2:2 с Сербией, снова 3:3 с Хорватией — веселый футбол как он есть. В Москве Россия и Турция разошлись 1:1, но Шунину там во втором тайме пришлось несколько раз выручить. Учитывая ничейные серии сборной Турции (5 подряд) и России (3 подряд), здесь тоже есть смысл поставить на мирный исход.



Бельгия — Англия



Прогноз: ничья за 3.35.



Сборной Бельгии грустно без де Брюйне и Лукаку, оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе. Да, есть Батшуайи, забивший дважды на этой неделе швейцарцам, но для матча с Англии это маловато. Бельгийцы лидируют в своей группе, и для первого места им хватит двух ничьих в оставшихся матчах. Англии же нужна победа, команда Саутгейта при этом готова играть вторым номером на контратаках, так она обыграла Бельгию у себя дома. Не будет Магуайра и Рэшфорда, так что англичане, скорее всего, будут держаться осторожно, ничья весьма вероятна.



Италия — Польша



Прогноз: Италия победит и тотал меньше 2,5 за 3.17.



Польша лидирует в группе благодаря двум победам над аутсайдером Боснией и Герцеговиной, но тут ее сказка должна закончиться. Итальянцы дома размялись на Эстонии (4:0) и теперь готовы вернуть себе лидерство в квартете. В этом цикле Лиги наций команда Манчини удивительно мало забивает: лишь три гола в 4 матчах — и все от полузащитников. К форвардам есть вопросы, в этом матче молчание должны прервать Инсинье и Белотти, поскольку участие Иммобиле маловероятно. Дома поляки сыграли вничью с Италией, в том числе благодаря тяжелому газону. Теперь у итальянцев с полем проблем быть не должно.