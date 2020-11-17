Россия прервет серию без побед, а Германия и Бельгия выйдут в полуфинал Лиги наций
Хотим выиграть миллион.
Хотим выиграть миллион.
БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.
Испания — Германия
Прогноз: Германия победит за 2.88.
Двух побед над Украиной и трех ничьих хватило Германии для первого места в группе после 5 туров Лиги наций. Испания шла с 7 очками после 3 туров, но все свое преимущество разбазарила. Главная проблема команды Энрике — отсутствие забивного форварда. Ойарсабаль, Родриго, Мората не отличаются стабильностью в сборной. Фати травмирован, а тут еще Рамос перестал забивать пенальти. У Германии тоже есть проблемы, особенно в линии защиты, зато можно положиться на тройку Гнабри — Вернер — Сане впереди. Немцев в этом матче устроит и ничья, но их молодые звезды не избалованы большими победами, так что наверняка захотят проявить себя.
Франция — Швеция
Прогноз: Швеция победит за 6.30.
В отличие от предыдущей группы здесь турнирная интрига минимальна. Франция и без Мбаппе справилась с Португалией и обеспечила себе выход в полуфинал Лиги наций. Шведы же обыграли Хорватию и сохранили шансы спастись от вылета в дивизион B. Дешаму нет смысла выставлять здесь всех сильнейших, для его сборной этот матч стал товарищеским, где логичнее всего дать поиграть резервистам. Шведы же вполне могут рассчитывать на сенсацию — обыграли же финны французов неделю назад. Впереди «Тре крунур» надеются на Берга из «Краснодара» и Кулусевски из «Ювентуса».
Хорватия — Португалия
Прогноз: Хорватия победит за 3.58.
Финалист чемпионата мира оказался на грани вылета из дивизиона A. Проиграв шведам, сборная Хорватии теперь должна брать очки с португальцами. К счастью для хорватов, соперник выйдет на этот матч без мотивации, ведь со второго места чемпионы Европы уже не сдвинутся. Соответственно, Роналду, Феликс и другие звезды сборной Португалии вряд ли появятся на поле — уже в эти выходные их ждут матчи за свои клубы. Хорватия же снова выставит Модрича, Влашича, Перишича, с резервом Португалии хорватские звезды должны справиться.
Бельгия — Дания
Прогноз: Бельгия победит и тотал меньше 2,5 за 3.46.
С Лукаку, де Брюйне и Мертенсом сборная Бельгии не оставила шансов Англии и продолжает лидировать в своей группе. Но расслабляться рано — датчане вырвали победу во встрече с Исландией и отстают от бельгийцев на два очка. Скандинавской сборной тяжело даются голы с игры, но выручает Эриксен, бьющий пенальти без промаха. Два года назад Бельгия проиграла в последнем туре ЛН и не вышла
Сербия — Россия
Прогноз: Россия победит за 2.79.
Серия без побед у сборной России затянулась и составляет теперь уже 5 матчей. Игра с Турцией получилась противоречивой. Классное начало матча, активный прессинг с новой расстановкой, гол Черышева — все работало, как задумал Черчесов. Но ошибки Оздоева и других футболистов, а также спорные свистки судьи привели к счету 1:3 — отыграть такое в меньшинстве было сложно, хотя команда, безусловно, старалась. Сербия формально еще не потеряла мотивацию, но результаты у нее удручающие. Сербы не отобрались на Евро, не выиграли еще ни одного матча в этой ЛН, а главное, что громкая по именам сборная не выглядит как команда. Такого соперника Россия должна обыгрывать.
В 67-м туре игры Х5, который состоял из матчей сборных, 220 участников получили денежный приз.
219 победителей разделили между собой 2 миллиона рублей, а один счастливчик, который верно угадал исходы 5 матчей, выиграл целый миллион рублей!
Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline, и миллион может стать твоим!
Андрей Санталов