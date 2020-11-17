Россия прервет серию без побед, а Германия и Бельгия выйдут в полуфинал Лиги наций

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Испания — Германия



Прогноз: Германия победит за 2.88.



Двух побед над Украиной и трех ничьих хватило Германии для первого места в группе после 5 туров Лиги наций. Испания шла с 7 очками после 3 туров, но все свое преимущество разбазарила. Главная проблема команды Энрике — отсутствие забивного форварда. Ойарсабаль, Родриго, Мората не отличаются стабильностью в сборной. Фати травмирован, а тут еще Рамос перестал забивать пенальти. У Германии тоже есть проблемы, особенно в линии защиты, зато можно положиться на тройку Гнабри — Вернер — Сане впереди. Немцев в этом матче устроит и ничья, но их молодые звезды не избалованы большими победами, так что наверняка захотят проявить себя.



Франция — Швеция



Прогноз: Швеция победит за 6.30.



В отличие от предыдущей группы здесь турнирная интрига минимальна. Франция и без Мбаппе справилась с Португалией и обеспечила себе выход в полуфинал Лиги наций. Шведы же обыграли Хорватию и сохранили шансы спастись от вылета в дивизион B. Дешаму нет смысла выставлять здесь всех сильнейших, для его сборной этот матч стал товарищеским, где логичнее всего дать поиграть резервистам. Шведы же вполне могут рассчитывать на сенсацию — обыграли же финны французов неделю назад. Впереди «Тре крунур» надеются на Берга из «Краснодара» и Кулусевски из «Ювентуса».



Хорватия — Португалия



Прогноз: Хорватия победит за 3.58.



Финалист чемпионата мира оказался на грани вылета из дивизиона A. Проиграв шведам, сборная Хорватии теперь должна брать очки с португальцами. К счастью для хорватов, соперник выйдет на этот матч без мотивации, ведь со второго места чемпионы Европы уже не сдвинутся. Соответственно, Роналду, Феликс и другие звезды сборной Португалии вряд ли появятся на поле — уже в эти выходные их ждут матчи за свои клубы. Хорватия же снова выставит Модрича, Влашича, Перишича, с резервом Португалии хорватские звезды должны справиться.



Бельгия — Дания



Прогноз: Бельгия победит и тотал меньше 2,5 за 3.46.



С Лукаку, де Брюйне и Мертенсом сборная Бельгии не оставила шансов Англии и продолжает лидировать в своей группе. Но расслабляться рано — датчане вырвали победу во встрече с Исландией и отстают от бельгийцев на два очка. Скандинавской сборной тяжело даются голы с игры, но выручает Эриксен, бьющий пенальти без промаха. Два года назад Бельгия проиграла в последнем туре ЛН и не вышла из-за этого в полуфинал. Второй раз команда Мартинеса не может так провалиться. К тому же у этого сильного поколения еще нет ни одного трофея на уровне сборных, а тут до победы в Лиге наций осталось три матча.



Сербия — Россия



Прогноз: Россия победит за 2.79.



Серия без побед у сборной России затянулась и составляет теперь уже 5 матчей. Игра с Турцией получилась противоречивой. Классное начало матча, активный прессинг с новой расстановкой, гол Черышева — все работало, как задумал Черчесов. Но ошибки Оздоева и других футболистов, а также спорные свистки судьи привели к счету 1:3 — отыграть такое в меньшинстве было сложно, хотя команда, безусловно, старалась. Сербия формально еще не потеряла мотивацию, но результаты у нее удручающие. Сербы не отобрались на Евро, не выиграли еще ни одного матча в этой ЛН, а главное, что громкая по именам сборная не выглядит как команда. Такого соперника Россия должна обыгрывать.