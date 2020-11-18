В шаге от полуфинала Лиги наций: прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
Хорошая работа Манчини.
Хорошая работа Манчини.
Италия и без Манчини (у тренера коронавирус) раскатала сборную Польши — 2:0. Теперь перед последним туром Лиги наций «Скуадра адзурра» лидирует в группе, на одно очко опережая голландцев. В матче с поляками итальянцы показали футбол, близкий к идеальному. Левандовского закрыли, сами опасные моменты создавали как с игры, так и со стандартов. Особенно хорош в роли диспетчера был Инсинье. Форвард Белотти тоже старался, но свои моменты не использовал.
Босния и Герцеговина — аутсайдер группы, команду ждет понижение в классе. Боснийцы удивили, сыграв вничью с Италией и Нидерланды, но на этом их достижения закончились. В этом году у сборной ни одной победы. Три дня назад команда Баевича вчистую уступила голландцам (1:3). Играть пришлось без Джеко — у форварда «Ромы» ковид, как и еще у трех игроков сборной. Теперь боснийцы ждут результатов новых тестов.
При Манчини за два последних года сборная Италии выдала мощную серию: 21 матч без поражений. Всё говорит о том, что эта серия сегодня продлится. Чтобы не зависеть от результатов параллельного матча Нидерландов, итальянцам надо выигрывать. Соперник же при этом потерял всякую мотивацию. Чистую победу брать здесь невыгодно
Также хорошо выглядит вариант «тотал больше 2,5 за 1,69» в БК «Париматч». Итальянцы могут пробить такой тотал и в одиночку. В матче с поляками они не использовали много моментов, здесь им это может вернуться. Боснийцы же уже забивали Италии, и в целом 3 гола и больше было в 3 их матчах из 5 в этой Лиге наций.
Андрей Санталов