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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

В шаге от полуфинала Лиги наций: прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия

Хорошая работа Манчини.

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Источник: Reuters

Босния и Герцеговина — Италия: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Италия и без Манчини (у тренера коронавирус) раскатала сборную Польши — 2:0. Теперь перед последним туром Лиги наций «Скуадра адзурра» лидирует в группе, на одно очко опережая голландцев. В матче с поляками итальянцы показали футбол, близкий к идеальному. Левандовского закрыли, сами опасные моменты создавали как с игры, так и со стандартов. Особенно хорош в роли диспетчера был Инсинье. Форвард Белотти тоже старался, но свои моменты не использовал.

Босния и Герцеговина — аутсайдер группы, команду ждет понижение в классе. Боснийцы удивили, сыграв вничью с Италией и Нидерланды, но на этом их достижения закончились. В этом году у сборной ни одной победы. Три дня назад команда Баевича вчистую уступила голландцам (1:3). Играть пришлось без Джеко — у форварда «Ромы» ковид, как и еще у трех игроков сборной. Теперь боснийцы ждут результатов новых тестов.

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При Манчини за два последних года сборная Италии выдала мощную серию: 21 матч без поражений. Всё говорит о том, что эта серия сегодня продлится. Чтобы не зависеть от результатов параллельного матча Нидерландов, итальянцам надо выигрывать. Соперник же при этом потерял всякую мотивацию. Чистую победу брать здесь невыгодно из-за низких коэффициентов, а вот ставка «победа Италии с форой -1,5 за 2,05» в БК «Марафон» смотрится симпатично.

Также хорошо выглядит вариант «тотал больше 2,5 за 1,69» в БК «Париматч». Итальянцы могут пробить такой тотал и в одиночку. В матче с поляками они не использовали много моментов, здесь им это может вернуться. Боснийцы же уже забивали Италии, и в целом 3 гола и больше было в 3 их матчах из 5 в этой Лиге наций.

Андрей Санталов

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