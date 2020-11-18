В шаге от полуфинала Лиги наций: прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия

Босния и Герцеговина — Италия: прогноз на матч Лиги наций, коэффициенты букмекеров

Италия и без Манчини (у тренера коронавирус) раскатала сборную Польши — 2:0. Теперь перед последним туром Лиги наций «Скуадра адзурра» лидирует в группе, на одно очко опережая голландцев. В матче с поляками итальянцы показали футбол, близкий к идеальному. Левандовского закрыли, сами опасные моменты создавали как с игры, так и со стандартов. Особенно хорош в роли диспетчера был Инсинье. Форвард Белотти тоже старался, но свои моменты не использовал. Босния и Герцеговина — аутсайдер группы, команду ждет понижение в классе. Боснийцы удивили, сыграв вничью с Италией и Нидерланды, но на этом их достижения закончились. В этом году у сборной ни одной победы. Три дня назад команда Баевича вчистую уступила голландцам (1:3). Играть пришлось без Джеко — у форварда «Ромы» ковид, как и еще у трех игроков сборной. Теперь боснийцы ждут результатов новых тестов.