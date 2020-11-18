На что поставить в матче Польша — Нидерланды?

Польша — Нидерланды: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Сборная Польши лидировала в своей группе после 4 туров, однако, проиграв Италии, опустилась сразу на третье место. Поляки уступили и в мастерстве (что неудивительно), и в агрессии, желании что-то показать. Статистика говорит сама за себя: 19−2 по ударам, 9−0 по угловым. Сегодня еще и под вопросом участие главной звезды Польши Левандовского. У форварда «Баварии» возникли мышечные проблемы в концовке встречи с Италией. Сам Роберт еще и намекнул, что игроки сборной не выкладываются на тренировках полностью. Видимо, обстановка в команде напряженная.



У Нидерландов еще есть шанс опередить Италию, но для этого боснийцам надо отобрать очки у Италии. В это верится с трудом. Три участника полуфиналов первой Лиги нации — Португалия, Англия, Швейцария — уже выбыли из нынешнего розыгрыша, теперь к ним, скорее всего, присоединятся и голландцы. Команде де Бура есть и чему порадоваться, наконец-то при новом тренере одержана победа. Группа атаки Депай, Вейналдум (сделал дубль) и Бергейс здорово себя проявила с Боснией и Герцеговиной. До этого была грустная 5-матчевая серия без побед.