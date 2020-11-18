На что поставить в матче Польша — Нидерланды?
Еще одна важная игра Лиги наций.
Еще одна важная игра Лиги наций.
Сборная Польши лидировала в своей группе после 4 туров, однако, проиграв Италии, опустилась сразу на третье место. Поляки уступили и в мастерстве (что неудивительно), и в агрессии, желании
У Нидерландов еще есть шанс опередить Италию, но для этого боснийцам надо отобрать очки у Италии. В это верится с трудом. Три участника полуфиналов первой Лиги нации — Португалия, Англия, Швейцария — уже выбыли из нынешнего розыгрыша, теперь к ним, скорее всего, присоединятся и голландцы. Команде де Бура есть и чему порадоваться,
Нидерланды обычно хорошо играют с Польшей, не проигрывали этому сопернику больше 40 лет, 4 последних матча выиграли. Небольшой шанс занять первое место в группе еще есть, так что голландцы должны сегодня выйти в оптимальном составе и играть на победу. В БК 1Х Ставка на вариант Нидерланды победят дают коэффициент 2,0.
Также можно подумать над количеством голов в матче. Во встречах с
Андрей Санталов