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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

На что поставить в матче Польша — Нидерланды?

Еще одна важная игра Лиги наций.

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Польша — Нидерланды: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Сборная Польши лидировала в своей группе после 4 туров, однако, проиграв Италии, опустилась сразу на третье место. Поляки уступили и в мастерстве (что неудивительно), и в агрессии, желании что-то показать. Статистика говорит сама за себя: 19−2 по ударам, 9−0 по угловым. Сегодня еще и под вопросом участие главной звезды Польши Левандовского. У форварда «Баварии» возникли мышечные проблемы в концовке встречи с Италией. Сам Роберт еще и намекнул, что игроки сборной не выкладываются на тренировках полностью. Видимо, обстановка в команде напряженная.

У Нидерландов еще есть шанс опередить Италию, но для этого боснийцам надо отобрать очки у Италии. В это верится с трудом. Три участника полуфиналов первой Лиги нации — Португалия, Англия, Швейцария — уже выбыли из нынешнего розыгрыша, теперь к ним, скорее всего, присоединятся и голландцы. Команде де Бура есть и чему порадоваться, наконец-то при новом тренере одержана победа. Группа атаки Депай, Вейналдум (сделал дубль) и Бергейс здорово себя проявила с Боснией и Герцеговиной. До этого была грустная 5-матчевая серия без побед.

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Нидерланды обычно хорошо играют с Польшей, не проигрывали этому сопернику больше 40 лет, 4 последних матча выиграли. Небольшой шанс занять первое место в группе еще есть, так что голландцы должны сегодня выйти в оптимальном составе и играть на победу. В БК 1Х Ставка на вариант Нидерланды победят дают коэффициент 2,0.

Также можно подумать над количеством голов в матче. Во встречах с топ-соперниками Польша редко много пропускает. Да, сегодня не сыграет вратарь Шченсны, но Фабьяньски вполне может его заменить. Голландцам же в этом матче важнее результат, их устроит и минимальная победа. Так что второй вариант здесь — «тотал голов меньше 2,5 за 1,98» в БК Betcity. Можно подстраховаться и взять «тотал меньше 3», но и коэффициент здесь не такой выгодный — 1,54.

Андрей Санталов

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