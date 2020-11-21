Без Гильерме и Смолова: прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» Тула

«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Локомотив» уже месяц как без побед. И если ничьи в Лиге чемпионов радуют команду и болельщиков, то три поражения подряд в РПЛ сильно удивляют. Последний матч с «Динамо» запомнился не только крупным счетом 1:5, но и удалениями Гильерме и Райковича. Теперь «Локо» остался без основного вратаря, защитника, Смолова плюс еще неизвестно, восстановился ли Чорлука. Вместе с Бариновым получается минус 4 игрока основы. Кроме того, Крыховяк и Рыбус только вернулись из сборной Польши — «Локомотив» подходит к матчу не в оптимальном состоянии. «Арсенал» в ноябре поменял тренера. Вместо Подпалого теперь командой руководит Парфенов, известный по работе с «Тосно» и «Уралом». Дебют вышел не очень: Тула вела в матче с «Ротором», но упустила победу, причем соперник в этот момент был в меньшинстве. Для команды-аутсайдера «Арсенал» неплохо проявляет себя в атаке (и это еще Луценко пропустил два месяца), но вот в защите просто беда. У Тулы вторая худшая оборона в чемпионате после «Уфы»: 26 пропущенных в 14 турах.