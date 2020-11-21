Без Гильерме и Смолова: прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» Тула
Разбираем игру РПЛ.
Разбираем игру РПЛ.
«Локомотив» уже месяц как без побед. И если ничьи в Лиге чемпионов радуют команду и болельщиков, то три поражения подряд в РПЛ сильно удивляют. Последний матч с «Динамо» запомнился не только крупным счетом 1:5, но и удалениями Гильерме и Райковича. Теперь «Локо» остался без основного вратаря, защитника, Смолова плюс еще неизвестно, восстановился ли Чорлука. Вместе с Бариновым получается минус 4 игрока основы. Кроме того, Крыховяк и Рыбус только вернулись из сборной Польши — «Локомотив» подходит к матчу не в оптимальном состоянии.
«Арсенал» в ноябре поменял тренера. Вместо Подпалого теперь командой руководит Парфенов, известный по работе с «Тосно» и «Уралом». Дебют вышел не очень: Тула вела в матче с «Ротором», но упустила победу, причем соперник в этот момент был в меньшинстве. Для
Тренерская перестановка должна взбодрить футболистов «Арсенала». До этого туляки проиграли 5 из 6 матчей на выезде, но почти все встречи были с
Букмекеры в целом считают, что тут будет мало голов, но последние матчи «Локо» и игра «Арсенала» в гостях говорят об обратном. Зе Луиш уже начал забивать за «Локо», есть и Эдер, который пока молчит в этом сезоне, да и легионеру Камано пора себя проявлять. Кто бы ни забил первым, вынудит соперника раскрываться, а значит, моменты будут. Второй вариант на этот матч — «тотал больше 2,5 за 2,12» в БК «Париматч».
Андрей Санталов