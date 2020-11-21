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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Гильерме и Смолова: прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» Тула

Разбираем игру РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Локомотив» уже месяц как без побед. И если ничьи в Лиге чемпионов радуют команду и болельщиков, то три поражения подряд в РПЛ сильно удивляют. Последний матч с «Динамо» запомнился не только крупным счетом 1:5, но и удалениями Гильерме и Райковича. Теперь «Локо» остался без основного вратаря, защитника, Смолова плюс еще неизвестно, восстановился ли Чорлука. Вместе с Бариновым получается минус 4 игрока основы. Кроме того, Крыховяк и Рыбус только вернулись из сборной Польши — «Локомотив» подходит к матчу не в оптимальном состоянии.

«Арсенал» в ноябре поменял тренера. Вместо Подпалого теперь командой руководит Парфенов, известный по работе с «Тосно» и «Уралом». Дебют вышел не очень: Тула вела в матче с «Ротором», но упустила победу, причем соперник в этот момент был в меньшинстве. Для команды-аутсайдера «Арсенал» неплохо проявляет себя в атаке (и это еще Луценко пропустил два месяца), но вот в защите просто беда. У Тулы вторая худшая оборона в чемпионате после «Уфы»: 26 пропущенных в 14 турах.

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Тренерская перестановка должна взбодрить футболистов «Арсенала». До этого туляки проиграли 5 из 6 матчей на выезде, но почти все встречи были с топ-клубами РПЛ. Сложно сказать, стоит ли здесь ждать сенсацию, но вот что интересно. При всех проблемах команды она забивает в каждом матче, начиная с 3-го тура. «Локомотив» же сейчас не в том состоянии, чтобы сыграть на ноль. В БК «Марафон» на гол «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 1,62.

Букмекеры в целом считают, что тут будет мало голов, но последние матчи «Локо» и игра «Арсенала» в гостях говорят об обратном. Зе Луиш уже начал забивать за «Локо», есть и Эдер, который пока молчит в этом сезоне, да и легионеру Камано пора себя проявлять. Кто бы ни забил первым, вынудит соперника раскрываться, а значит, моменты будут. Второй вариант на этот матч — «тотал больше 2,5 за 2,12» в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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