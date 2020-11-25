Торжество атакующего футбола: прогноз на матч «Бавария» — «Зальцбург»

«Бавария» — «РБ Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

«Баварии» тяжело дался матч с «Вердером» в бундеслиге. Мюнхенцы, как обычно, забрали мяч, но допускали опасные выпады соперника, один из них привел к голу. Коман во втором тайме гол отыграл, но большего чемпион Германии не добился. В принципе, такие результаты сейчас не удивляют. «Бавария», пусть и без большого отрыва, лидирует в чемпионате, в Лиге чемпионов тоже всё под контролем. Важнее сейчас правильно распределить нагрузку между игроками, чтобы пройти этот насыщенный матчами отрезок без больших потерь. Пока что Флик вынужден обходиться без Киммиха, Дэвиса и Толиссо.



«Зальцбург» известен тем, что у клуба есть своя философия развития, и он ее придерживается. С любыми соперниками, даже с топ-клубами, австрийцы выходят играть в свой футбол с акцентом на быструю атаку. Да, с таким подходом надежно сыграть в обороне не получится, зато и самим забивать можно больше. А стало быть, рекламировать и продавать своих нападающих и полузащитников. В матче с «Атлетико» травмировался лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Дака, теперь его роль на себя взял малиец Койта (8 голов в 15 матчах). 20-летняя звезда команды Собослаи забивает меньше, зато хорош в подыгрыше.