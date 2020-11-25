Торжество атакующего футбола: прогноз на матч «Бавария» — «Зальцбург»
Скучно точно не будет.
Скучно точно не будет.
«Баварии» тяжело дался матч с «Вердером» в бундеслиге. Мюнхенцы, как обычно, забрали мяч, но допускали опасные выпады соперника, один из них привел к голу. Коман во втором тайме гол отыграл, но большего чемпион Германии не добился. В принципе, такие результаты сейчас не удивляют. «Бавария», пусть и без большого отрыва, лидирует в чемпионате, в Лиге чемпионов тоже всё под контролем. Важнее сейчас правильно распределить нагрузку между игроками, чтобы пройти этот насыщенный матчами отрезок без больших потерь. Пока что Флик вынужден обходиться без Киммиха, Дэвиса и Толиссо.
«Зальцбург» известен тем, что у клуба есть своя философия развития, и он ее придерживается. С любыми соперниками, даже с
В первом матче австрийцы очень неплохо смотрелись и рассыпались лишь в конце, отсюда такой крупный счет — 6:2. Здесь они тоже вряд ли будут закрываться, обычно от своего стиля они не отступают. Букмекеры ждут здесь минимум 4 гола, что довольно много по современным меркам, но таковы ожидания от двух атакующих команд. Многое, конечно, будет зависеть от «Баварии», будет ли она настроена на разгром соперника или даст поиграть молодым. Поэтому проще взять «индивидуальный тотал “Зальцбурга” больше 1 за 2,01» в БК «Марафон». Минимум один австрийцы должны забивать, так что риск здесь минимален.
Еще одно следствие атакующего футбола с обеих сторон — большое количество угловых. В первом матче, например, их было 13, причем 10 штук подал «Зальцбург». В БК Betcity на тотал больше 9,5 угловых дают коэффициент 1,71 — выглядит заманчиво. Статистика обнадеживает: в домашних матчах «Баварии» в этом сезоне в среднем бывает 11,4 корнера.
Андрей Санталов