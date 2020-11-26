Конец миланской сказки? Прогноз на матч «Лилль» — «Милан»

«Лилль» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Лилль» остается главным преследователем «ПСЖ» во Франции, отстает от первого места на два очка. Беспроигрышная серия команды прервалась сразу после удивительного разгрома «Милана» в начале ноября, но «Лилль», похоже, начал новую после перерыва на сборные. В выходные был разгромлен «Лорьян» (4:0), дубль снова сделал Языджи. Год назад турок только осваивался во Франции, забил лишь три гола. Зато сейчас у него уже 9 голов, из них 6 — в Лиге европы (и три в ворота «Милана»). Для сравнения — главный трансфер этого межсезонья канадец Дэвид забил только один мяч.



«Милан» в воскресенье на месяц потерял своего самого ценного игрока: Ибрагимович повредил заднюю поверхность бедра. В 39 лет Златан — лучший бомбардир чемпионата Италии (10 голов в 6 матчах), легендарный швед вывел свою команду в лидеры серии А. Даже сложный матч с «Наполи» он вытащил, сделав дубль. Но как теперь отреагирует команда на его потерю? В прошлом сезоне здорово забивал Ребич, наколотивший 12 мячей, но этой осенью он пока «молчит».