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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Конец миланской сказки? Прогноз на матч «Лилль» — «Милан»

Остались без Златана.

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Источник: Reuters

«Лилль» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы, коэффициенты букмекеров

«Лилль» остается главным преследователем «ПСЖ» во Франции, отстает от первого места на два очка. Беспроигрышная серия команды прервалась сразу после удивительного разгрома «Милана» в начале ноября, но «Лилль», похоже, начал новую после перерыва на сборные. В выходные был разгромлен «Лорьян» (4:0), дубль снова сделал Языджи. Год назад турок только осваивался во Франции, забил лишь три гола. Зато сейчас у него уже 9 голов, из них 6 — в Лиге европы (и три в ворота «Милана»). Для сравнения — главный трансфер этого межсезонья канадец Дэвид забил только один мяч.

«Милан» в воскресенье на месяц потерял своего самого ценного игрока: Ибрагимович повредил заднюю поверхность бедра. В 39 лет Златан — лучший бомбардир чемпионата Италии (10 голов в 6 матчах), легендарный швед вывел свою команду в лидеры серии А. Даже сложный матч с «Наполи» он вытащил, сделав дубль. Но как теперь отреагирует команда на его потерю? В прошлом сезоне здорово забивал Ребич, наколотивший 12 мячей, но этой осенью он пока «молчит».

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После победы в первом матче «Лиллю» нечего бояться именитого соперника. Потерь у французского клуба мало, Языджи готов играть. В группе французский клуб идет первым с 7 очками, у «Милана» — 6. Ничья, в принципе, устроит обе команды, но можно и сделать решительный шаг вперед навстречу евровесне. К тому же бюджет «Лилля» явно меньше миланского, так что и выход в плей-офф и призовые за победу лишними не будут. Букмекеры не видят тут явного фаворитами, поэтому можно подстраховаться и взять «победу “Лилля” с форой 0 за 1,84» в БК Olimp.bet.

Также интересно рассмотреть ставку «обе забьют — нет за 2,28» в БК «Париматч». Она проходила в половине матчей «Лилля» в этом сезоне (и первой игре в Италии). В матчах «Милана» же обе команды чаще забивали, но делал это в основном Златан. На выезде, против неуступчивой французской команды футболистам «нерадзурри» будет сложно проявить себя.

Андрей Санталов

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