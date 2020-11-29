Победить на классе: прогноз на матч «Спартак» — «Ротор»

«Спартак» притормозил в последних турах (поражение и две ничьи), но все равно находится на расстоянии одной победы от лидирующих «Зенита» и ЦСКА. Красно-белым тяжело в матчах, где соперник обороняется числом, а не умением — сегодняшняя встреча как раз из таких. Коронка Тедеско — быстрые атаки, где себя могут проявить Ларссон и Понсе. В позиционном нападении «Спартаку» не хватает плеймейкера, Кокорин для этой роли все-таки не подходит. В матче с «Динамо» красно-белых спас Зобнин, но вряд ли он будет так тащить мяч по центру в каждой игре. «Ротор» предсказуемо закончил первый круг в зоне вылета. Новичок РПЛ по составу — одна из слабейших команд лиги, плюс еще и с коронавирусом не повезло. Тем не менее, в последних матчах волгоградцы здорово прибавили. Обыграли «Локомотив», сыграли 0:1 с ЦСКА, за этим последовали еще две ничьи. Что интересно, в гостях команда Хацкевича играет гораздо лучше, чем дома: 7 набранных очков против 1 (!). Главная проблема «Ротора» — очень слабая результативность. Если забивать 7 голов в 14 матчах, то команда обречена на вылет.

«Спартаку» кровь из носу нужна победа над аутсайдером, иначе к Тедеско, которого еще недавно так хвалили, появятся большие вопросы. В отличие от других топ-клубов РПЛ, красно-белые могли спокойно готовится к этой встрече, так что проблем с усталостью быть не должно. Единственное, вряд ли в этой встрече стоит ждать разгрома. Москвичи в принципе никого еще не громили в этом чемпионате России, да и играть против автобуса «Ротора» будет сложно. Выбираем здесь победу «Спартака» и тотал меньше 3,5 за 1,92" в БК «Бетсити».



Еще один интересный вариант связан с желтыми карточками. В РПЛ судьи в целом любят давать предупреждения, да и игроки «ротора» собирают их в среднем по три штуки за матч. Но сегодняшнюю игру судит Волошин, а он редко работает в премьер-лиге и редко дает много желтых карточек. Лишь один раз в пяти играх он показал больше 5 «горчичников». Предлагаем сыграть на этой статистике и взять «тотал ЖК меньше 5,5 за 1,94» в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов