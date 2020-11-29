Победить на классе: прогноз на матч «Спартак» — «Ротор»
Важная игра для Тедеско.
Важная игра для Тедеско.
«Спартак» притормозил в последних турах (поражение и две ничьи), но все равно находится на расстоянии одной победы от лидирующих «Зенита» и ЦСКА.
«Ротор» предсказуемо закончил первый круг в зоне вылета. Новичок РПЛ по составу — одна из слабейших команд лиги, плюс еще и с коронавирусом не повезло. Тем не менее, в последних матчах волгоградцы здорово прибавили. Обыграли «Локомотив», сыграли 0:1 с ЦСКА, за этим последовали еще две ничьи. Что интересно, в гостях команда Хацкевича играет гораздо лучше, чем дома: 7 набранных очков против 1 (!). Главная проблема «Ротора» — очень слабая результативность. Если забивать 7 голов в 14 матчах, то команда обречена на вылет.
«Спартаку» кровь из носу нужна победа над аутсайдером, иначе к Тедеско, которого еще недавно так хвалили, появятся большие вопросы. В отличие от других
Еще один интересный вариант связан с желтыми карточками. В РПЛ судьи в целом любят давать предупреждения, да и игроки «ротора» собирают их в среднем по три штуки за матч. Но сегодняшнюю игру судит Волошин, а он редко работает в
Андрей Санталов