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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Разминка для Роналду: прогноз на матч «Ювентус» — «Динамо» Киев

Для Криштиану матчи ЛЧ — праздник.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа G, 2.12.2020, 23:00

Ювентус-Динамо К-

«Ювентус» по-прежнему пытается привыкнуть к требованиям нового главного тренера, отсюда нестабильность в результатах. За последнюю неделю «Ференцварош» дома удалось обыграть только после ошибки вратаря на 90-й минуте, а новичок серии А «Беневенто» и вовсе отнял у «Юве» два очка. Пока что главная проблема команды Пирло — гигантская зависимость от Роналду. Без Криштиану у чемпиона Италии возникают проблемы даже с середняками и аутсайдерами. Сегодня португалец должен выйти на поле, но, возможно, отыграет не весь матч — впереди дерби с «Торино». По этой же причине пропустит игру Дибала.

Киевское «Динамо» неплохо смотрелось в первом тайме против «Барселоны», но развалилось во втором. Турнирное положение таково, что для украинского клуба судьба третьего места в группе решится через неделю во встрече с «Ференцварошем». Соответственно, сегодня можно сыграть раскрепощенно, в тот же футбол что и на «Камп Ноу». Да и какие-то выводы после поражения от «Юве» дома Луческу тоже должен сделать. Важно, что в команде перестала бушевать эпидемия коронавируса, наконец можно сыграть основой в ЛЧ.

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Сам «Ювентус» теоретически еще может обогнать «Барселону», но для этого нужно выигрывать не только сегодня, но и потом с крупным счетом в Каталонии. В любом случае, разгром в этой встрече итальянцам особо ничего не даст, разве что Криштиану захочет улучшить свою статистику. Многие ждут тут голов, а мы предлагаем сыграть от обратного. На «тотал голов меньше 3» БК «Марафон» дает коэффициент 1,72. Четыре мяча во встречах «Юве» при Пирло забивались лишь 3 раза из 13.

Еще интересно, что сегодняшний матч будет судить женщина — Стефани Фраппар из Франции. Она уже работала на нескольких играх в Лиге 1 и Лиге Европы, а теперь дебютирует в Лиге чемпионов. Фраппар не стесняется раздавать предупреждения, в недавней встрече ЛЕ она показала 9 желтых карточек. Но в сегодняшнем матче особой интриги нет, страстей и грубости на поле не должно быть. Так что тут вполне можно взять «тотал ЖК меньше 3,5 за 1,85» в БК «Бетсити». В первой игре между «Ювентусом» и «Динамо» как раз было три карточки.

Андрей Санталов

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