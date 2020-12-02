Разминка для Роналду: прогноз на матч «Ювентус» — «Динамо» Киев
Для Криштиану матчи ЛЧ — праздник.
Для Криштиану матчи ЛЧ — праздник.
«Ювентус»
Киевское «Динамо» неплохо смотрелось в первом тайме против «Барселоны», но развалилось во втором. Турнирное положение таково, что для украинского клуба судьба третьего места в группе решится через неделю во встрече с «Ференцварошем». Соответственно, сегодня можно сыграть раскрепощенно, в тот же футбол что и на «Камп Ноу». Да и
Сам «Ювентус» теоретически еще может обогнать «Барселону», но для этого нужно выигрывать не только сегодня, но и потом с крупным счетом в Каталонии. В любом случае, разгром в этой встрече итальянцам особо ничего не даст, разве что Криштиану захочет улучшить свою статистику. Многие ждут тут голов, а мы предлагаем сыграть от обратного. На «тотал голов меньше 3» БК «Марафон» дает коэффициент 1,72. Четыре мяча во встречах «Юве» при Пирло забивались лишь 3 раза из 13.
Еще интересно, что сегодняшний матч будет судить женщина — Стефани Фраппар из Франции. Она уже работала на нескольких играх в Лиге 1 и Лиге Европы, а теперь дебютирует в Лиге чемпионов. Фраппар не стесняется раздавать предупреждения, в недавней встрече ЛЕ она показала 9 желтых карточек. Но в сегодняшнем матче особой интриги нет, страстей и грубости на поле не должно быть. Так что тут вполне можно взять «тотал ЖК меньше 3,5 за 1,85» в БК «Бетсити». В первой игре между «Ювентусом» и «Динамо» как раз было три карточки.
Андрей Санталов