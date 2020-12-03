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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Пора побеждать: анонс матча ЦСКА — «Вольфсберг»

Последняя домашняя игра армейцев в Лиге Европы.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 3.12.2020, 20:55

ЦСКА-Вольфсбергер-

До какого-то момента у ЦСКА получалось совмещать выступление в Лиге Европы с победами в РПЛ, но и у армейцев подсели батарейки. За ничьими с «Сочи» и «Фейеноордом» последовало поражение от «Рубина». И эти результаты по делу. У ЦСКА разладилась игра в атаке. У Влашича не летит, Чалов совсем разучился забивать, а у Эджуке финтов много, голов мало. Конечно, не хватает Фернандеса, Кучаева и Дзагоева, но все-таки 5 голов в последних 7 матчах — это мало для лидера РПЛ. А счастью, для армейцев, последние трое готовы сегодня выйти на поле.

Отдельно можно сказать про трансферную кампанию ЦСКА. Перед сезоном считалось, что армейцы классно закупились на 30 млн евро и наконец готовы бороться за чемпионство. За золото команда Гончаренко действительно ведет борьбу, вот только большинство новичков подкачало. Гайч играет мало, Фукс травмирован, про Эджуке, кажется, тоже уже всё понятно… Выделяется только Зайнутдинов — самый недорогой футболист из пришедших игроков.

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Скромный «Вольфсберг» неплохо держится в Лиге Европы, хотя в чемпионате Австрии дела у команды так себе. «Волки» находятся во второй шестерке, уступая более богатым и исторически более успешным клубам. Забивает команда примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне, а вот пропускать стала в два раза чаще. Интересно еще, что из 5 голов в этой ЛЧ, 4 игроки «Вольфсберга» забили с пенальти.

«Краснодар» прервал неудачную серию российских клубов в еврокубках, пора теперь и ЦСКА выигрывать. Это последний домашний матч, впереди тяжелый выезд в Загреб. Если не побеждать сегодня, то на выход из группы можно не рассчитывать. А три очка сегодня могут сразу поднять армейцев на второе место в группе, если «Фейеноорд» проиграет загребскому «Динамо». В общем, расклад прост, ЦСКА нужна победа. В БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 1,66.

Андрей Санталов

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