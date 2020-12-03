Пора побеждать: анонс матча ЦСКА — «Вольфсберг»

До какого-то момента у ЦСКА получалось совмещать выступление в Лиге Европы с победами в РПЛ, но и у армейцев подсели батарейки. За ничьими с «Сочи» и «Фейеноордом» последовало поражение от «Рубина». И эти результаты по делу. У ЦСКА разладилась игра в атаке. У Влашича не летит, Чалов совсем разучился забивать, а у Эджуке финтов много, голов мало. Конечно, не хватает Фернандеса, Кучаева и Дзагоева, но все-таки 5 голов в последних 7 матчах — это мало для лидера РПЛ. А счастью, для армейцев, последние трое готовы сегодня выйти на поле.



Отдельно можно сказать про трансферную кампанию ЦСКА. Перед сезоном считалось, что армейцы классно закупились на 30 млн евро и наконец готовы бороться за чемпионство. За золото команда Гончаренко действительно ведет борьбу, вот только большинство новичков подкачало. Гайч играет мало, Фукс травмирован, про Эджуке, кажется, тоже уже всё понятно… Выделяется только Зайнутдинов — самый недорогой футболист из пришедших игроков.