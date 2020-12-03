Пора побеждать: анонс матча ЦСКА — «Вольфсберг»
Последняя домашняя игра армейцев в Лиге Европы.
Последняя домашняя игра армейцев в Лиге Европы.
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Отдельно можно сказать про трансферную кампанию ЦСКА. Перед сезоном считалось, что армейцы классно закупились на 30 млн евро и наконец готовы бороться за чемпионство. За золото команда Гончаренко действительно ведет борьбу, вот только большинство новичков подкачало. Гайч играет мало, Фукс травмирован, про Эджуке, кажется, тоже уже всё понятно… Выделяется только Зайнутдинов — самый недорогой футболист из пришедших игроков.
Скромный «Вольфсберг» неплохо держится в Лиге Европы, хотя в чемпионате Австрии дела у команды так себе. «Волки» находятся во второй шестерке, уступая более богатым и исторически более успешным клубам. Забивает команда примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне, а вот пропускать стала в два раза чаще. Интересно еще, что из 5 голов в этой ЛЧ, 4 игроки «Вольфсберга» забили с пенальти.
«Краснодар» прервал неудачную серию российских клубов в еврокубках, пора теперь и ЦСКА выигрывать. Это последний домашний матч, впереди тяжелый выезд в Загреб. Если не побеждать сегодня, то на выход из группы можно не рассчитывать. А три очка сегодня могут сразу поднять армейцев на второе место в группе, если «Фейеноорд» проиграет загребскому «Динамо». В общем, расклад прост, ЦСКА нужна победа. В БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 1,66.
Андрей Санталов