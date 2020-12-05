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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Оторваться от конкурентов: прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов»

Плюс три очка для красно-белых.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» догнал в таблице «Зенит» и ЦСКА и, учитывая форму соперников, имеет все шансы уйти на зимний перерыв единоличным лидером. При этом даже в победном матче с «Ротором» у красно-белых были проблемы, они и контратаки пропускали, и рано сели к своим воротам защищать счет 1:0. Но Тедеско верит в свою схему с тремя центральными защитниками и быстрыми нападающими.

«Тамбов» — главная беда РПЛ. К страданиям из-за отсутствия своего стадиона добавились невыплаты по зарплате и премиальным. Игроки угрожали бойкотом матча со «Спартаком». Игра в итоге состоится, но 7 футболистов «Тамбова» ее пропустят. Но и в полном составе у этого клуба дела идут плохо. Последние 4 матча аутсайдер РПЛ проиграл, причем от «Уфы» пропустил аж 4 гола. Сейчас «Тамбов» занимает 14-е место, в этом сезоне команде будет тяжело спастись от прямого вылета.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последнее время много говорят об уходе гендиректора «Спартака» Газизова, но на результатах команды это не должно сказаться. Тем более с таким соперником. Красно-белые обычно не выигрывают с крупным счетом (матч с «Ротором» это лишний раз показал), но сегодня вполне могут нарушить свою традицию. Предлагаем взять победу «Спартака» с форой -2 за 1,81" в БК «Лига Ставок». Еще один интересный вариант — «Спартак» забьет в каждом из таймов". БК «Бетсити» оценивает это событие коэффициентом 1,76.

Андрей Санталов

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