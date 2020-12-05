Оторваться от конкурентов: прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов»

«Спартак» догнал в таблице «Зенит» и ЦСКА и, учитывая форму соперников, имеет все шансы уйти на зимний перерыв единоличным лидером. При этом даже в победном матче с «Ротором» у красно-белых были проблемы, они и контратаки пропускали, и рано сели к своим воротам защищать счет 1:0. Но Тедеско верит в свою схему с тремя центральными защитниками и быстрыми нападающими.



«Тамбов» — главная беда РПЛ. К страданиям из-за отсутствия своего стадиона добавились невыплаты по зарплате и премиальным. Игроки угрожали бойкотом матча со «Спартаком». Игра в итоге состоится, но 7 футболистов «Тамбова» ее пропустят. Но и в полном составе у этого клуба дела идут плохо. Последние 4 матча аутсайдер РПЛ проиграл, причем от «Уфы» пропустил аж 4 гола. Сейчас «Тамбов» занимает 14-е место, в этом сезоне команде будет тяжело спастись от прямого вылета.