Российские клубы прощаются с ЛЧ, Роналду против Месси и спасительная ничья для Зидана

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«Зенит» — «Боруссия» Д



Прогноз: ничья за 3.96.



Турнирной мотивации для «Зенита» в 6-м туре Лиги чемпионов нет — на кону только престиж. Трио Дзюба — Азмун — Малком заряженными вышли на игру с «Уралом» и отгрузили сопернику 5 мячей. Теперь команда Семака наверняка захочет выиграть хотя бы один матч в ЛЧ, пусть это ничего и не даст. Однако эта игра важна для «Боруссии», которая хочет финишировать на первом месте в группе. Так что тут вряд ли стоит ждать второй состав Дортмунда. Точно не будет Холанда из-за травмы, норвежца впереди заменит Ройс, отдыхавший в выходные. При своих зрителях «Зенит» сыграет на победу, но у мотивированных игроков «Боруссии» достаточно мастерства, чтобы не проиграть в Санкт-Петербурге.



«Барселона» — «Ювентус»



Прогноз: «Ювентус» победит за 3.37.



После трех побед подряд с общим счетом 11:0, казалось, что «Барселона» наладила игру. Но встреча с «Кадисом» показала, что против плотной обороны каталонской команде играть тяжело. А тут еще Лангле с тер Стегеном привозят в свои ворота. В Ла Лиге у «Барсы» все печально, теперь это может повлиять и и на игру с «Ювентусом». Чемпион Италии проиграл дома в первом матче, но тогда у них не было Роналду, а три гола Мораты отменили из-за офсайда. Теперь же Криштиану приедет на хорошо знакомый ему стадион и снова встретится с Месси. У «Юве» даже есть шанс выйти в плей-офф, для этого нужна крупная победа на «Камп Ноу». Добьются ли ее гости — это вопрос, но отомстить за домашнее поражение они точно способны.



«Челси» — «Краснодар»



Прогноз: «Челси» победит с разницей 3+ за 2.77.



Этой осенью Лэмпард превратил «Челси» в одну из лучших команд Европы. За три месяца у лондонцев только одно поражение — и это было 20 сентября. С покупкой вратаря Менди и адаптацией Силвы в защите наведен порядок, а атака с новичками Зиешем, Хаверцем и Вернером и ветеранами типа Жиру развернулась во всю мощь. В АПЛ больше «Челси» забил только «Ливерпуль», в ЛЧ — только «Бавария» и «Боруссия» М. «Краснодар» уже вышел в плей-офф Лиги Европы, вряд ли в Лондоне он сыграет в сильнейшем составе. К тому же через несколько дней играть с «Локомотивом». У «Челси» же все игроки голодны до голов, так что еще одного разгрома клубу Галицкого здесь не избежать.



«Бавария» — «Локомотив»



Прогноз: «Бавария» победит с разницей в 2 за 4.09.



Лидер группы А встречается с 4-й командой: матч, не нужный ни «Баварии», ни «Локомотиву, но играть все-таки придется. Логично, что оба тренера здесь выпустят по максимуму резервистов, а основе дадут отдых. Чемпион Германии по схожей схеме действовал недавно против “Атлетико” и даже увез из Испании ничью. В выходные “Бавария” выдала яркий матч против “Лейпцига” (3:3), “Локомотив” же победил, но во многом благодаря ошибкам игроков “Рубина”. Даже выставив тех, кто редко играет, мюнхенцы должны побеждать, предположим, что они сделают это с разницей в два мяча.



“Реал” — Боруссия» М



Прогноз: ничья за 3.97.



Самая запутанная группа ЛЧ в этом сезоне: шансы на выход есть у всех 4 команд! «Реал» противоречиво играет в этом сезоне. Дважды уступил «Шахтеру», проиграл дома «Кадису» и «Алавесу», зато был сильнее «Барсы», «Интера» (дважды) и «Севильи». Виной тому в том числе травмы, выбывали лидеры на каждой позиции кроме вратарской. Несмотря на это, Зидану вряд ли простят провал в ЛЧ, все 24 года до этого «Реал» выходил в плей-офф. «Боруссия» Менхенгладбах подошла к решающему туру лидером группы. Немецкая команда здорово смотрелась с «Интером» и «Реалом» и дважды эффектно обыграла «Шахтер». Теперь ее устроит и ничья в Мадриде. При условии, что «Интер» в параллельном матче будет вести в счете с «Шахтером», ничья устроит и Зидана. Кажется, так и случится.