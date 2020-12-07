Российские клубы прощаются с ЛЧ, Роналду против Месси и спасительная ничья для Зидана
Хотим выиграть миллион.
Хотим выиграть миллион.
БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.
«Зенит» — «Боруссия» Д
Прогноз: ничья за 3.96.
Турнирной мотивации для «Зенита» в 6-м туре Лиги чемпионов нет — на кону только престиж. Трио Дзюба — Азмун — Малком заряженными вышли на игру с «Уралом» и отгрузили сопернику 5 мячей. Теперь команда Семака наверняка захочет выиграть хотя бы один матч в ЛЧ, пусть это ничего и не даст. Однако эта игра важна для «Боруссии», которая хочет финишировать на первом месте в группе. Так что тут вряд ли стоит ждать второй состав Дортмунда. Точно не будет Холанда
«Барселона» — «Ювентус»
Прогноз: «Ювентус» победит за 3.37.
После трех побед подряд с общим счетом 11:0, казалось, что «Барселона» наладила игру. Но встреча с «Кадисом» показала, что против плотной обороны каталонской команде играть тяжело. А тут еще Лангле с тер Стегеном привозят в свои ворота. В Ла Лиге у «Барсы» все печально, теперь это может повлиять и и на игру с «Ювентусом». Чемпион Италии проиграл дома в первом матче, но тогда у них не было Роналду, а три гола Мораты отменили
«Челси» — «Краснодар»
Прогноз: «Челси» победит с разницей 3+ за 2.77.
Этой осенью Лэмпард превратил «Челси» в одну из лучших команд Европы. За три месяца у лондонцев только одно поражение — и это было 20 сентября. С покупкой вратаря Менди и адаптацией Силвы в защите наведен порядок, а атака с новичками Зиешем, Хаверцем и Вернером и ветеранами типа Жиру развернулась во всю мощь. В АПЛ больше «Челси» забил только «Ливерпуль», в ЛЧ — только «Бавария» и «Боруссия» М. «Краснодар» уже вышел в
«Бавария» — «Локомотив»
Прогноз: «Бавария» победит с разницей в 2 за 4.09.
Лидер группы А встречается с 4-й командой: матч, не нужный ни «Баварии», ни «Локомотиву, но играть
“Реал” — Боруссия» М
Прогноз: ничья за 3.97.
Самая запутанная группа ЛЧ в этом сезоне: шансы на выход есть у всех 4 команд! «Реал» противоречиво играет в этом сезоне. Дважды уступил «Шахтеру», проиграл дома «Кадису» и «Алавесу», зато был сильнее «Барсы», «Интера» (дважды) и «Севильи». Виной тому в том числе травмы, выбывали лидеры на каждой позиции кроме вратарской. Несмотря на это, Зидану вряд ли простят провал в ЛЧ, все 24 года до этого «Реал» выходил в
Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline, и миллион может стать твоим!
Андрей Санталов