Хорватия на 1-м месте, Россия — на 2-м: букмекеры оценили шансы сборных в отборе на ЧМ-2022
Выглядит логично.
Выглядит логично.
После прошедшей жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в Катаре стало известно, кого букмекеры считают фаворитами в своих группах.
Сборная России из третьей корзины попала в компанию с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Шансы на победу в группе, по оценкам БК «Бетсити», выше всего у хорватов (коэффициент 1,47).
Команда Черчесова считается второй по силе в группе — коэффициент на победу в отборочном цикле составляет 4. Далее идут Словакия (коэффициент 15) и Словения (25).
Также принимаются ставки на выход сборных в финальную часть ЧМ-2022. Для России это событие оценивается коэффициентом 2,75. Поставить на то, что команда Черчесова не полетит в Катар можно с коэффициентом 1,45.
Андрей Санталов