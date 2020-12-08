Хорватия на 1-м месте, Россия — на 2-м: букмекеры оценили шансы сборных в отборе на ЧМ-2022

После прошедшей жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в Катаре стало известно, кого букмекеры считают фаворитами в своих группах.



Сборная России из третьей корзины попала в компанию с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Шансы на победу в группе, по оценкам БК «Бетсити», выше всего у хорватов (коэффициент 1,47).



Команда Черчесова считается второй по силе в группе — коэффициент на победу в отборочном цикле составляет 4. Далее идут Словакия (коэффициент 15) и Словения (25).