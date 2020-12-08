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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Хорватия на 1-м месте, Россия — на 2-м: букмекеры оценили шансы сборных в отборе на ЧМ-2022

Выглядит логично.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

После прошедшей жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира в Катаре стало известно, кого букмекеры считают фаворитами в своих группах.

Сборная России из третьей корзины попала в компанию с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Шансы на победу в группе, по оценкам БК «Бетсити», выше всего у хорватов (коэффициент 1,47).

Команда Черчесова считается второй по силе в группе — коэффициент на победу в отборочном цикле составляет 4. Далее идут Словакия (коэффициент 15) и Словения (25).

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Также принимаются ставки на выход сборных в финальную часть ЧМ-2022. Для России это событие оценивается коэффициентом 2,75. Поставить на то, что команда Черчесова не полетит в Катар можно с коэффициентом 1,45.

Андрей Санталов

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