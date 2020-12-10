На что поставить в матче «Наполи» — «Реал Сосьедад»?

«Наполи» остался лидером группы, сыграв вничью неделю назад с АЗ. У итальянского клуба 10 очков, на два балла отстают «Реал Сосьедад» и АЗ. Испанцы могли бы стоять вровень с неаполитанцами, но неожиданно потеряли два очка дома с «Риекой», уже потерявшей все шансы на плей-офф. Команда Гаттузо набрала ход, с начала ноября она выиграла 5 матчей из 8, поднялась на третье место в серии А. Сегодня «Наполи» устроит дома и ничья. Форвард Осимхен за 70 млн евро все еще травмирован, но и без него есть кому забивать. У Лосано, Мертенса и Инсинье 15 голов на троих.



Для «Реал Сосьедада» сезон тоже складывается хорошо. В Ла Лиге баски идут вторыми, опережая и «Реал» и «Севилью», не говоря уже о «Барселоне». «Сосьедад» прилично забивает для не очень результативного чемпионата Испании — почти два гола за матч. Но главное — команда почти не пропускает: 5 (!) мячей в 12 турах, меньше только у «Атлетико». Лучшим бомбардиром басков является Ойарсабаль (7 голов), который стабильно начал играть за сборную Испании.