На что поставить в матче «Наполи» — «Реал Сосьедад»?
Разбор одной из самых интересных игр четверга.
Разбор одной из самых интересных игр четверга.
«Наполи» остался лидером группы, сыграв вничью неделю назад с АЗ. У итальянского клуба 10 очков, на два балла отстают «Реал Сосьедад» и АЗ. Испанцы могли бы стоять вровень с неаполитанцами, но неожиданно потеряли два очка дома с «Риекой», уже потерявшей все шансы на
Для «Реал Сосьедада» сезон тоже складывается хорошо. В Ла Лиге баски идут вторыми, опережая и «Реал» и «Севилью», не говоря уже о «Барселоне». «Сосьедад» прилично забивает для не очень результативного чемпионата Испании — почти два гола за матч. Но главное — команда почти не пропускает: 5 (!) мячей в 12 турах, меньше только у «Атлетико». Лучшим бомбардиром басков является Ойарсабаль (7 голов), который стабильно начал играть за сборную Испании.
В первом матче «Наполи» победил в гостях 1:0, но после той встречи у «Реал Сосьедада» 4 победы и 4 ничьи. Итальянская команда тоже здорово действует в защите (10 пропущенных в 10 турах), можно предположить, что в таком решающем матче оба тренера выберут осторожный футбол. Баскам нужна победа, но вряд ли они будут с первых минут раскрываться. Исход тут угадать сложно, но предполагаем, что голевой феерии не будет, поэтому выбираем «тотал меньше 2,5 за 2,1» в БК «Марафон». Рисковать — так за высокий коэффициент.
Интересно еще, что «Наполи» — самая корректная команда серии А. В среднем за игру подопечные Гаттузо нарушают правила 9 раз. Неудивительно, что, например, последние 5 матчей итальянский клуб вчистую проиграл по фолам. Главное, что это не мешает набирать очки. У «Сосьедада» другая история, его игроки фолить не стесняются (15 нарушений за игру в среднем). Так что берем еще «победу “Реал Сосьедада” по фолам за 1,6» в БК «Бетсити». Первый матч закончился со счетом 14:10 по нарушениям в пользу басков.
Андрей Санталов