Гвардиола приблизит отставку Сульшера, дуэль Зидана и Симеоне, а «Локо» снова проиграет

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 2.60.



Над Сульшером в «Манчестер Юнайтед» снова нависли тучи. Вылет из Лиги чемпионов, ужасная игра в обороне — всё это ставится в вину норвежцу. Еще одна тенденция «Ман Юнайтед» — провальные первые таймы. Так было с «Вест Хэмом» (0:1 к перерыву), «Саутгемптоном» (0:2) и «Лейпцигом». По какой-то причине игроки начинают матч неготовыми. Иногда «МЮ» удаются камбэки, но странно на них рассчитывать все время. В отличие от соседей «Манчестер Сити» легко вышел в плей-офф ЛЧ (правда, и группа была проще). Классно вписался в команду новичок Ферран (6 голов), набирает форму Агуэро. Вообще «Ман Сити» проиграл только один матч из последних 15, команда Пепа сейчас явно сильнее и должна побеждать в дерби.



«Реал» — «Атлетико»



Прогноз: ничья за 3.32.



«Реал» воспользовался своим шансом и все-таки вышел из сложной группы в 1/8 финала ЛЧ. Хорош был Бензема, Модрич да и вся команда. «Гладбах» чудом не получил в свои ворота 5−6 мячей. Увольнение Зидана отменяется, пора поправлять дела в чемпионате. «Атлетико» провел не самый убедительный матч в Австрии, но все-таки обыграл «Зальцбург» и тоже вышел в плей-офф. После коронавируса вернулся Суарес, атака теперь выглядит так же мощно, как в начале сезона. При этом команда Симеоне фантастически редко пропускает. Лишь два гола в 10 матчах Ла Лиги, 6 из последних 7 игр на ноль — это впечатляет. «Атлетико» с запасом лидирует в Испании, так что ничья здесь их устроит.



«Эвертон» — «Челси»



Прогноз: «Челси» победит и тотал больше 3,5 за 3.70.



«Эвертон» забуксовал после прекрасного старта сезона. У «ирисок» 4 поражения в последних 7 матчах и лишь одна победа (да и та над «Фулхэмом»). Впереди хорош Кэлверт-Льюин (забил 11 голов, больше всех в АПЛ), но вот с обороной беда. На два месяца выбыл защитник Динь, также Анчелотти вынужден обходиться без Коулмэна и Делфа. У «Эвертона» всего один матч на ноль в этом сезоне — такая статистика злит олдскульных итальянских тренеров больше всего. «Челси» же прекрасен в последние два месяца, у Лэмпарда хватает игроков, чтобы отлично выступать в Лиге чемпионов и бороться за титул в Англии. «Синие» много забивают, мало пропускают — «Эвертону» не позавидуешь в этой встрече.



«Краснодар» — «Локомотив»



Прогноз: «Краснодар» победит и тотал больше 2,5 за 3.01.



«Краснодар» с возвращением практически всех лидеров наконец заиграл в свою силу. Жаль только, что это случилось под конец 2020 года. Но «быки» все равно порадовали в Лиге чемпионов и сейчас выглядят чуть ли не лучше всех в РПЛ. До лидеров 11 очков, но, учитывая проблемы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, у клуба Галицкого есть шансы побороться весной за тройку. Ближайшее будущее «Локомотива» видится не в таком приятном свете. Против «Баварии» пришлось играть всеми, кто только мог попасть в заявку. И практически тем же составом с Райковичем и Камано (у Мурило перебор карточек) придется выйти против более свежего «Краснодара». Без шансов для Николича.



«ПСЖ» — «Лион»



Прогноз: 2.32



После скандала в матче с «Истанбулом» игроки «ПСЖ» не стали экономить силы перед важной игрой в чемпионате Франции и разнесли чемпиона Турции 5:1 в доигровке. Неймар и Мбаппе провели все 90 минут и показали суперфутбол. Теперь многие уверены в победе парижан и в этом матче, но стоит ли брать сторону большинства? «Лион» выиграл 6 из последних 7 матчей в Лиге 1, поднялся на 3-е место, а в случае победы выйдет на первое. Игрокам «ПСЖ» периодически не хватает мотивации в чемпионате, можно вспомнить, как они отдали матч с «Монако», в котором вели 2:0. Верим и здесь в мини-сенсацию.