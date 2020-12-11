Гвардиола приблизит отставку Сульшера, дуэль Зидана и Симеоне, а «Локо» снова проиграет
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Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 2.60.
Над Сульшером в «Манчестер Юнайтед» снова нависли тучи. Вылет из Лиги чемпионов, ужасная игра в обороне — всё это ставится в вину норвежцу. Еще одна тенденция «Ман Юнайтед» — провальные первые таймы. Так было с «Вест Хэмом» (0:1 к перерыву), «Саутгемптоном» (0:2) и «Лейпцигом». По
«Реал» — «Атлетико»
Прогноз: ничья за 3.32.
«Реал» воспользовался своим шансом и
«Эвертон» — «Челси»
Прогноз: «Челси» победит и тотал больше 3,5 за 3.70.
«Эвертон» забуксовал после прекрасного старта сезона. У «ирисок» 4 поражения в последних 7 матчах и лишь одна победа (да и та над «Фулхэмом»). Впереди хорош
«Краснодар» — «Локомотив»
Прогноз: «Краснодар» победит и тотал больше 2,5 за 3.01.
«Краснодар» с возвращением практически всех лидеров наконец заиграл в свою силу. Жаль только, что это случилось под конец 2020 года. Но «быки» все равно порадовали в Лиге чемпионов и сейчас выглядят чуть ли не лучше всех в РПЛ. До лидеров 11 очков, но, учитывая проблемы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА, у клуба Галицкого есть шансы побороться весной за тройку. Ближайшее будущее «Локомотива» видится не в таком приятном свете. Против «Баварии» пришлось играть всеми, кто только мог попасть в заявку. И практически тем же составом с Райковичем и Камано (у Мурило перебор карточек) придется выйти против более свежего «Краснодара». Без шансов для Николича.
«ПСЖ» — «Лион»
Прогноз: 2.32
После скандала в матче с «Истанбулом» игроки «ПСЖ» не стали экономить силы перед важной игрой в чемпионате Франции и разнесли чемпиона Турции 5:1 в доигровке. Неймар и Мбаппе провели все 90 минут и показали суперфутбол. Теперь многие уверены в победе парижан и в этом матче, но стоит ли брать сторону большинства? «Лион» выиграл 6 из последних 7 матчей в Лиге 1, поднялся на 3-е место, а в случае победы выйдет на первое. Игрокам «ПСЖ» периодически не хватает мотивации в чемпионате, можно вспомнить, как они отдали матч с «Монако», в котором вели 2:0. Верим и здесь в
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Андрей Санталов