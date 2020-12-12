Голы будут: прогноз на матч «Сочи» — «Спартак»

Матч в первом круге закончился судейским скандалом, Федун даже угрожал снять команду с чемпионата. Но в итоге «Спартак» идет в лидерах, хотя игру команды чемпионской пока не назовешь. Даже с аутсайдерами «Ротором» и «Тамбовом» у красно-белых были проблемы. В прошлом туре «Спартак» забил наконец 5 голов в матче РПЛ — такого с командой не случалось 7 лет. Статистику во встрече с полурезервом «Тамбова» поправили Ларссон и Понсе, сделавшие по дублю. «Сочи» долго занимал место в первой пятерке, но в последнее время потерял несколько позиций. Команда Федотова обычно хорошо проводит матчи против фаворитов. В этом сезоне были ничьи со «Спартаком», ЦСКА, «Краснодаром», победа над «Локомотивом»… Заболотный после вызова в сборную пока не забивает, зато новичок Дуганджич отличился в первой же игре.

«Сочи» силен дома, команда не проигрывает здесь уже в 14 встречах подряд. Для «Спартака», в свою очередь, матчи на ноль редкость. Понсе и Ларссон достаточно хорошо используют свои моменты, а оборона красно-белых часто позволяет сопернику активничать у своих ворот. Выбираем здесь ставку «обе забьют за 1,9» в БК «Марафон».



Еще один вариант связан с накалом страстей в матчах между «Спартаком» и «Сочи». Кто бы их ни судил, здесь бывает и много желтых карточек (от 6 и больше), и пенальти. Вот и сегодня здесь можно поставить на то, что в игре будет пенальти или удаление. В БК «Бетсити» на это дают 1,61. Судить будет Панин, этот арбитр не стесняется ставить пенальти и показывать игрокам красные карточки.



Андрей Санталов