Гончаренко спасет только победа: прогноз на матч ЦСКА — «Урал»

ЦСКА бесславно закончил выступление в Лиге Европы, так и не выиграв в еврокубке ни одного матча. Вообще с учетом РПЛ у армейцев уже 6 матчей без побед — на фоне такого кризиса появились разговоры об увольнении Гончаренко. Сам тренер уверен, что в результатах виноват тяжелый календарь плюс пока нет большой помощи от новичков, если не считать игру Зайнутдинова. «Урал» пытается прийти в себя после разгрома в Санкт-Петербурге неделю назад. Интересно, что до этого команда из Екатеринбурга выдала из 6 матчей без поражений, но концовка этой части чемпионата дается для нее сложно. После неудачного прошлого сезона команда здорово прибавила в оборонительных действиях. До неудачного матча с «Зенитом» команда Матвеева пропускала меньше гола за игру. При этом «Урал» слабо себя проявляет в гостевых встречах, набрал лишь 6 очков в 8 матчах.

ЦСКА уже некуда отступать, Гончаренко, по всей видимости, спасут только победы в двух оставшихся матчах (следующая игра в Ростове). Сегодня выйдут Влашич и другие игроки основы, не летавшие в Хорватию среди недели. Так что ставка на уверенную победу армейцев с форой -1,5 смотрится здесь логично. В БК «Лига Ставок» на это событие дают коэффициент 2,05. Кстати, ЦСКА выиграл у «Урала» 13 из последних 15 матчей.



Игра вряд ли будет закрытой с первых минут — ЦСКА должен сразу идти в атаку, как это делал «Зенит» с «Уралом». Гости, в свою очередь, будут отвечать контратаками, при таком сценарии обычно бывает много угловых. Второй вариант на этот матч — «тотал угловых в 1-м тайме больше 4,5 за 1,94». Армейцы могут и сами подать 5 угловых до перерыва, «Урал» с топ-клубами тоже пробивает такой тотал (с «Зенитом» было 4:2 по корнерам в пользу «Урала» в 1-м тайме).



Андрей Санталов