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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаворит возьмет три очка: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси»

Есть шанс приблизиться к лидерам АПЛ.

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Источник: AP 2020

«Челси» проиграл впервые за последние 17 матчей, можно сказать, что команде Лэмпарда не повезло с «Эвертоном». Сначал начудил вратарь Менди на выходе (обычно ему такое несвойственно), затем игроки «синих» обстреляли штанги и перекладину. В таблице «Челси» опустился на 5-е место, но до лидеров рукой подать — всего три очка. Возможно, лондонцам не хватило Зиеша, заменивший его на фланге Хавертц был не особо заметен.

Для «Вулверхэмптона» главный вопрос сейчас — кто будет забивать, пока травмирован Хименес? Голы и так тяжело давались «волкам» (11 мячей в 12 турах), теперь еще и приходится играть без главного бомбардира. Три мяча в этом сезоне у 20-летнего вингера Нету, столько же у него было за весь прошлый чемпионат. 18-летний Силва, купленный за 35 млн фунтов, пока еще только осваивается в Англии. «Вулверхэмптон» проиграл два последних матча и выпал из первой десятки АПЛ.

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В гостях у «Вулверхэмптона» всем соперникам приходится тяжело, но сложно представить, что «Челси» не выиграет во втором матче подряд. Благодаря ротации игроки «синих» не так сильно устали, так что ресурсы у Лэмпарда есть. Сухая серия у Вернера растянулась на месяц, однако и без него есть кому забить. Ставим здесь на победу «Челси» за 1,75 в БК «Фонбет».

На своем стадионе «Вулвс» мало пропускают, но и сами при этом мало забивают — в среднем здесь бывает два гола за игру. Тем более, без Хименеса «волки» не так опасны в атаке. «Вулверхэмптон» сыграет с акцентом на оборону, вскрыть ее «Челси» будет непросто. Сомнительно, что это удастся сделать несколько раз. Второй вариант на этот матч — тотал меньше 2,5 за 1,84 в БК «Марафон».

Андрей Санталов

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