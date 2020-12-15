Битва «Зенита» и «Спартака», «Барселона» против лидера Ла Лиги и новая встреча Клоппа с Моуринью
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«Зенит» — «Спартак»
Прогноз: ничья за 4.24.
Новый скандал после матча встречи «Спартака» с «Сочи» может отвлечь от проблем в игре
«Ювентус» — «Аталанта»
Прогноз: «Ювентус» победит и тотал больше 3,5 за 4.19.
«Ювентус» идет без поражений в серии А, однако ничьих у команды Пирло многовато: 5 в 11 турах. В матче с аутсайдером «Дженоа» в выходные чуть было не случилась шестая, но Криштиану реализовал два пенальти в конце встречи. Не слишком удачный старт «Юве» совпал с отсутствием Роналду в нескольких играх, теперь же дела идут лучше. До лидирующего «Милана» — 4 очка. «Аталанту» в этом сезоне лихорадит. Яркие победы чередуются с унизительными поражениями от «Наполи» и «Ливерпуля». Игрокам не хватает сил играть по системе Гасперини при таком плотном календаре, отсюда лишь 8-е место в серии А и не так много голов, как раньше. А тут еще и конфликт тренера с капитаном команды Гомесом. Впрочем, в плей- офф ЛЧ бергамаски пробились. «Аталанта» перед «Юве» разгромила «Фиорентину», но против чемпиона Италии ей не устоять.
«Интер» — «Наполи»
Прогноз: «Наполи» победит за 3.22.
«Интер» вылетел из еврокубков и стал чуть ли не главным претендентом на скудетто. Теперь у нерадзурри календарь весной будет легче чем у других
«Барселона» — «Реал Сосьедад»
Прогноз: «Барселона» победит с разницей 2 за 4.69.
«Барселона» тоже далека от стабильности в первый сезон Кумана, и это понятно. Команда перестраивается, Пике, Фати и другие важные игроки травмированы, Месси забивает гораздо меньше, чем раньше. Впрочем, с «Леванте» именно удар Лео принес победу каталонцам. «Реал Сосьедад» приедет на «Камп Ноу» лидером Ла Лиги, и это главный сюрприз чемпионата Испании. Баски проиграли лишь раз и пока успешно ведут борьбу на два фронта: в ЛЕ они тоже вышли из группы. Однако последние 6 матчей «Сосьедад» свел вничью, не хватало лидеров Ойарсабаля и Сильвы. Давид уже вернулся в строй, но ему еще надо набрать форму. У «Барсы» много не залетело в игре с «Леванте», будет странно, если это случится во втором матче подряд.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Прогноз: ничья за 3.90.
Перед сезоном такое вряд ли можно было представить, но «Тоттенхэм» мощно включился в чемпионскую гонку и уже несколько туров лидирует на пару с «Ливерпулем». Даже результаты в эти выходные получились синхронными. Оба
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Андрей Санталов