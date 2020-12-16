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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на аутсайдера: прогноз на матч «Химки» — «Локомотив»

Команда Николича в кризисе.

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Источник: РИА "Новости"

Для «Локомотива» концовка 2020-го — как страшный сон. Вылет из еврокубков, поражения 1:5 и 0:5 в РПЛ — с таким багажом команда Николича уйдет на зимний перерыв. Резко сдал Крыховяк, на пару защитников Чорлука — Райкович без слез не взглянешь. Нападающий Эдер уже забыл, как забивать голы, а Гильерме в воротах тоже не тащит. Как с этим справляться Николичу — большой вопрос. Есть вопросы и к руководству клуба, которое занимается перестройкой состава после Семина.

У «Химок» совсем другая история. Команда преобразилась после смены тренера и нескольких трансферов. Подмосковный клуб выиграл 4 из последних 5 матчей и с хорошим настроением готовится к отпуску. Из зоны вылета «Химки» поднялись на 11-е место, с такой игрой возвращение в ФНЛ им не грозит. Интересно, что при Черевченко команда уже 5 матчей отыграла на ноль, не все клубы из топ-5 РПЛ могут похвастаться такой статистикой. Вратарь Лантратов уже привлек внимание более богатых команд.

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Несмотря на последние успехи, «Химки» считаются аутсайдером во встрече с «Локомотивом». Но на самом деле подопечные Черевченко должны быть лучше готовы физически, ведь железнодорожников вымотала игра на два фронта. В такой ситуации, порядок вполне может побить класс. «Химкам» будет не хватать Глушакова и Идову (у них дисквалификация), но и без этих футболистов они навяжут борьбу фавориту. Наш вариант — «Химки» не проиграют за 1,75 в БК «Фонбет».

Также стоит здесь присмотреться к стандартному для России варианту «тотал меньше 2,5». В РПЛ, как известно, забивают немного по сравнению с ведущими лигами Европы (в среднем 2,5 за игру). «Локомотив» в этом сезоне вообще идет по графику гол за матч, что очень мало для команды, претендующей на попадание в Лигу чемпионов. «Химки» тоже забивают немного (21 гол в 18 турах). БК «Марафон» дает на тотал меньше 2,5 голов в этом матче коэффициент 1,73.

Андрей Санталов

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